Papež argentinskega predsednika sprejel na zasebni avdienci, ta mu je podaril piškote #video #foto

Papež Frančišek je danes v Vatikanu na zasebni avdienci sprejel predsednika rodne Argentine Javierja Mileia. Pogovori so trajali več kot eno uro in so bili po navedbah Vatikana prisrčni, sogovornika pa sta razpravljala o odnosih med Argentino in Svetim sedežem ter o gospodarski krizi v južnoameriški državi, poročajo tuje tiskovne agencije.