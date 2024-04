Argentinski predsednik Javier Milei je sporočil, da je prekinil razmerje s svojim glamuroznim dekletom, igralko in komičarko Fatimo Florez zaradi njunih natrpanih službenih urnikov, razkriva The Telegraph.

53-letnik argentinski predsednik Javier Milei je dejal, da sta se s Fatimo Florez razšla, a kljub veliki ljubezni drug do drugega, ostajata prijatelja.

Zvezo sta prekinila, kljub temu da se močno ljubita

"Zaradi neverjetnega poklicnega uspeha, ki ga Fatima, na katero sem izjemno ponosen, doživlja, je prejela številne ponudbe za delo v ZDA in Evropi," je na družbenih omrežjih zapisal Milei. Dodal je, da je to poleg kompleksne naloge, s katero se sooča sam in so mu jo zaupali Argentinci, pripeljalo do tega, da s Fatimo živita ločeno, kar jima onemogoča razmerje, ki bi si ga želela, kljub temu da se močno ljubita.

"Zato sva se odločila, da prekineva najino zvezo in ohraniva najino prijateljstvo, glede na to, koliko čutiva drug do drugega in koliko se ljubiva, spoštujeva in občudujeva," je še zapisal argentinski predsednik.

Nazadnje sta se skupaj mudila v Miamiju

Govorice o njunem razhodu so bile v Argentini v zadnjem času vse glasnejše, nazadnje so par skupaj ujeli v sredo v Miamiju, kjer sta se udeležila dogodka, ki ga je organizirala tamkajšnja judovska skupnost.

Milei in Florezova sta se spoznala na Instagramu in si začela dopisovati. Mnogi so se ob njunem razmerju vprašali, ali bo samooklicani "levinji" uspelo ukrotiti novega "predsedniškega playboya", ki je zaslovel tudi s svojim hvalisanjem glede spolnosti in drugih intimnih podrobnosti.

S 43-letno Fatimo sta razmerje začela julija lani. Ko sta se spoznala, je bila Fatima še v razmerju z možem, s katerim sta bila poročena 22 let. Januarja letos je Florezova v intervjuju povedala nekaj pikantnih podrobnosti o ljubezenski zvezi s Javierjem Mileijem.

