Kot je povedal Golob, je slišal, da bo Prevc kot mlajši upokojenec še naprej širil ugled Slovenije po svetu. Zato mu je podaril dve knjigi. V prvi so nasveti, kaj mora obiskati v Evropi, v drugi, ki je namenjena njegovi ženi Mini, pa navdih, kam jo mora Prevc peljati z letalom.

Pod posnetek, ki ga je Robert Golob delil s svojimi sledilci na Instagramu, je zapisal: "Srečno na vseh poteh."

Jokala je vsa Planica

Peter Prevc je kariero smučarskega skakalca sklenil konec marca v Planici. Na petkovi tekmi je dosegel svojo 24. zmago in se v pokoj podal na najlepši mogoči način. Ob slovesu po nedeljski tekmi so mu zapeli pevec Ansambla Saša Avsenika Luka Sešek ter Vlado Kreslin in Tomi Meglič.

Seškov nastop je bil Petrova želja, za vse drugo so poskrbeli organizatorji. Peter si je zaželel italijansko pesem Con te partiro z angleškim pridihom, da bodo razumeli tudi tisti, ki italijansko ne razumejo. In z njim je jokala vsa Planica.

Seškov nastop in čustven odziv Petra Prevca si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

Preberite tudi: