Junaka iz Afrike v tragični nesreči pri Benetkah rešila več ljudi #video

27-letni Boubacar Touré iz Gambije in njegov sostanovalec Odion Eboigbe iz Nigerije, ki živita nedaleč od nadvoza pri Benetkah, kjer se je v torek zvečer zgodila tragična nesreča, sta v trenutku, ko sta videla, kaj se je zgodilo, stekla na kraj nesreče in iz gorečih razbitin rešila več ponesrečencev, poroča BBC. Zgoraj je objavljen posnetek tragične nesreče.

Ko sta Boubacar Touré in njegov sostanovalec poleg svojega stanovanja zaslišala nenaden, grmeč tresk, sta mislila, da gre za potres. Odprla sta okno kuhinje, v kateri sta kuhala večerjo, in videla goreči avtobus.

"Stekla sva do mesta, kjer je avtobus gorel, in slišal sem žensko, ki je kričala: 'Moj otrok, moj otrok,'" je za BBC povedal 27-letni Boubacar iz Gambije.

"Uspelo mi jo je potegniti skozi okno in nato izvleči njenega sina, ki je bil močno opečen, a še vedno živ," je pojasnil.

Takoj zatem je iz avtobusa vzel gasilni aparat, da bi pomagal pogasiti ogenj, vendar za tako obsežen požar en gasilni aparat žal ni zadostoval.

"Mimoidoči so mi dajali druge gasilne aparate, a nič ni pomagalo, čakati smo morali na gasilce," se spominja Gambijec, ki je iz ognja potegnil še eno žensko in enega otroka ter moškega. "Ljudje so krvaveli iz glave, bilo je toliko krvi," dodaja.

"Nisem mislil na lastno varnost"

Z njim je bil njegov sostanovalec Odion Eboigbe iz Nigerije, ki mu je skozi razbitine avtobusa uspelo rešiti nekaj drugih ljudi. "Veliko nam jih je uspelo rešiti, drugi pa so na žalost umrli," je dejal in dodal: "Ni me bilo strah, nisem mislil na lastno varnost, saj sem videl ljudi z razkosanimi glavami. Danes so me kolegi vprašali, kaj sem si mislil, ko sem šel proti ognju, in odgovoril sem jim, da je bilo treba rešiti ženske in otroke."

Avtobus, ki je prevažal turiste nazaj v bližnji kamp po dnevu v zgodovinskem središču Benetk, je vozil po prometnem nadvozu. Zaneslo ga je na stran, prebil je ovire in padel v okoli deset metrov globok prepad pri železniški progi, kjer je zagorel.



Umrlo je 21 ljudi, 18 se jih je poškodovalo in večina ostaja na intenzivni negi. Nekatere žrtve so bili otroci, med njimi tudi dojenček. Med mrtvimi so državljani sedmih držav, vključno z Ukrajino, Nemčijo, Romunijo in Portugalsko.