Tragična nesreča pri Benetkah, umrlo 21 ljudi

V hudi prometni nesreči avtobusa, ki je padel z nadvoza in zagorel v bližini Benetk, je umrlo najmanj 21 oseb, vključno z dvema otrokoma, poročajo italijanski mediji. Avtobus je okoli 20. ure zletel s ceste in pristal več metrov nižje blizu železniške proge v okrožju Mestre, to je z železniškim in cestnim mostom povezano s središčem Benetk.