Apokaliptični prizor pri Benetkah: med mrtvimi tudi tuji državljani #video

V nesreči avtobusa, ki je v ponedeljek v Mestrah pri Benetkah z nadvoza padel na železniške tire, je po zadnjih podatkih umrlo 21 ljudi, še 15 je poškodovanih, pet huje. Med žrtvami so tudi tuji državljani, med drugim iz Nemčije, Ukrajine in Hrvaške. Vzrok nesreče še ni znan, mediji ugibajo, da je voznik zaradi slabosti izgubil nadzor nad vozilom.

Avtobus na hibridni pogon je bil na poti iz Benetk v kamp v bližnjem okrožju Marghera, ko je ob približno 19.45 v Mestrah prebil ograjo in zapeljal z nadvoza. Padel je približno 15 metrov globoko, v bližino spodaj ležečih železniških tirov in zagorel.

Po podatkih pristojnih oblasti je umrlo 21 ljudi, še najmanj 15 je bilo poškodovanih, od tega pet huje. Med žrtvami naj bi bilo po pisanju tujih tiskovnih agencij in italijanskih medijev pet Ukrajincev, italijanski voznik in nemški državljan, pa tudi turisti iz Francije in Hrvaške.

40-letnik zaradi slabosti najverjetneje izgubil nadzor nad vozilom

Vzrok nesreče še ni znan, glede na prve informacije pa na cesti niso odkrili sledi zaviranja, kar naj bi kazalo na to, da je 40-letni voznik najverjetneje zaradi nenadne slabosti izgubil nadzor nad vozilom. Preiskovalci naj bi preverili tudi stanje približno 70 let starega mostu. Upajo, da bodo dodatne informacije dobili s posnetkov nadzornih kamer na območju.

Avtobus je sicer vozil na redni liniji iz starega dela Benetk v kamp na območju Marghere. Nesreča se je zgodila približno tri kilometre pred ciljem.

V bližnji bolnišnici so vzpostavili posebno podporno točko psihologov in psihiatrov, ki ponujajo pomoč družinam umrlih.

Danes zastave na pol droga

Župan Benetk Luigi Brugnaro je v prvem odzivu govoril o veliki tragediji in apokaliptičnem prizoru. V regiji bodo danes pred vsemi državnimi poslopji zastave visele na pol droga.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila sožalje svojcem in prijateljem žrtev ter sporočila, da spremlja dogajanje. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von de Leyen je dejala, da v trenutku globoke bolečine stoji ob italijanskih voditeljih.