V nesreči pri Benetkah umrla noseča Hrvatica, z možem sta bila na medenih tednih

Noseča Antonela Baković je umrla v grozljivi prometni nesreči, ki se je v torek zvečer zgodila v bližini Benetk, njen mož Marko Baković, prav tako star 24 let, pa je na intenzivni negi v bolnišnici. Gre za mlad zakonski par iz Splita, njuno identiteto pa je potrdil italijanski časnik Corriere della Sera.

Poročila sta se pred približno dvajsetimi dnevi, na poročno potovanje pa sta odpotovala v Benetke. Hrvaški Index piše, da je bila Splitčanka Antonela v petem mesecu nosečnosti. Njen mož Marko je na intenzivni negi in je bil življenjsko ogrožen, a je njegovo stanje trenutno stabilno.

Identificirali so vse žrtve nesreče

Poleg hrvaške državljanke je umrlo še 20 ljudi, 18 pa jih je bilo poškodovanih. Pristojni do identificirali vse žrtve, so v sredo zvečer sporočile beneške oblasti. Kot so dejali, je bila identifikacija zahtevna, saj številni potniki pri sebi niso imeli dokumentov.

V nesreči so umrli devet Ukrajincev, štirje Romuni, trije Nemci, italijanski voznik, dva Portugalca, južnoafriški državljan in hrvaška državljanka, je sporočil tiskovni predstavnik beneškega župana Luigija Brugnara.

Avtobus zgrmel v prepad, globok deset metrov

Nesreča se je zgodila v torek okoli 19.45 v mestu Mestre, devet kilometrov od središča Benetk. Avtobus s turisti je zadel v odbojno ograjo na nadvozu, nato pa se prevrnil in zgrmel v prepad, globok deset metrov. Na avtobusu je bilo okoli štirideset italijanskih in tujih turistov, ki so se vračali z obiska Benetk v kamp, ​​kjer so bili nastanjeni.

Iz še neugotovljenega razloga je vozilo, ki je peljalo po mostu, zadelo varnostno ograjo in pristalo v prepadu v bližini železniške proge med Mestrami in Marghero, mestoma v Benečiji.

"Avtobus se je prevrnil. Trk je bil strašen, saj je padel z več kot desetih metrov," je novinarjem na prizorišču povedal poveljnik beneških gasilcev Mauro Luongo.