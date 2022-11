Je to kitajska pot v slepo ulico?

Kitajska že od januarja 2020 izvaja strategijo ničelne tolerance do bolezni covid-19. Težava za Kitajsko je, da vsako začasno sproščanje ukrepov povzroči vzpon števila okuženih, na katerega se oblast odzove z novo zaostritvijo ukrepov. Peking je tako po svoje postal ujetnik svoje strategije. To ima tudi ekonomske posledice, tako za Kitajsko kot svetovno gospodarstvo.

Decembra 2019 se je v kitajskem velemestu Wuhan v provinci Hubej po uradnih podatkih prvič pojavil skrivnostni virus, ki je povzročal netipično pljučnico. Kitajske oblasti so sprva omahovale glede ukrepov, tako da se je virus lahko razširil tudi v tujino. V prvih dneh pandemije je Peking v prvi vrsti poskušal preprečiti širjenje informacij o novem virusu.

Po začetnem omahovanju strogi ukrepi

Kitajska je Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obvestila o atipični pljučnici, ki jo povzroča neznan virus, 31. decembra 2019. Takrat so Kitajci še trdili, da ni primerov, ki bi dokazovali prenos bolezni s človeka na človeka. Da gre za do tedaj neznan virus, pozneje poimenovan novi koronavirus oziroma sars-cov-2, so odkrili 7. januarja 2020.

Šele 23. januarja 2020 so kitajske oblasti uvedle stroge ukrepe za zajezitev pandemije. Wuhan, kjer je virus po uradnih podatkih prvič izbruhnil, je dobesedno postal velika karantena, od preostale Kitajske je bila odrezana tudi vsa provinca Hubej, ki šteje 60 milijonov ljudi. Iz Kitajske so prihajala poročila o drastičnih ukrepih za zajezitev virusa. Ljudje v zaprtih delih Kitajske – razen izjemoma – niso smeli odhajati iz svojih stanovanj, da se virus ne bi širil.

Napovedi o kitajskem virusnem Černobilu

Čeprav so prvi primer okužbe z novim koronavirusom zunaj Kitajske odkrili 13. januarja 2020 (na Tajskem), je svet takrat večinoma na bolezen še gledal kot na nekakšno kitajsko eksotično zanimivost.

Marca 2020 je Wuhan, ki je bil pod strogo karanteno, obiskal kitajski predsednik Ši Džinping. Zelo strogi ukrepi za zajezitev širjenja virusa so bili uvedeni v tem mestu 23. januarja 2020 in so trajali 76 dni. V poznejših letih je bilo zaradi novih iz izbruhov okužb v delih mesta spet zaprto javno in gospodarsko življenje. Foto: Guliverimage

Februarja 2020 so nekateri zahodni mediji celo ugibali, ali bo novi koronavirus postal Černobil kitajskega predsednika Šija Džinpinga. Torej da bo pandemija covid-19 (tako ime je dobila bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus) zamajala kitajsko komunistično oblast, kot je nesreča v jedrski elektrarni v Černobilu leta 1986 zamajala komunistično Sovjetsko zvezo.

Uspehi kitajskih zajezitvenih ukrepov

Na koncu pa je Kitajski uspelo z zelo strogimi zajezitvenimi ukrepi skoraj popolnoma omejiti širjenje virusa. Po drugi strani pa so bile manj uspešne številne druge države po svetu, čeprav so se deloma zgledovale po kitajskih ukrepih. Do približno sredine novembra 2020 so tako po podatkih spletne strani worldometers.info na Kitajskem zaradi bolezni covid-19 umrli trije prebivalci na milijon ljudi oziroma nekaj več kot 4.600. Vseh Kitajcev je nekaj več kot 1,4 milijarde.

Za primerjavo: v Belgiji, ki je bila, če odštejemo državico San Marino, sredi novembra 2020 država z največ mrtvimi na milijon prebivalcev na svetu, je do takrat zaradi koronavirusa umrlo približno 1.200 ljudi na milijon prebivalcev. Belgija ima okoli 11,6 milijona prebivalcev.

Kitajski zajezitveni ukrepi postajajo trajni

Kitajska oblast se je tudi po tem, ko je končala stroge zajezitvene ukrepe v Wuhanu in Hubeju, na vsak majhen pojav virusa odzvala z zapiranjem javnega in gospodarskega življenja v delu Kitajske, v katerem so odkrili virus. Ta kitajska politika zatiranja virusa oziroma izbruhov bolezni covid-19 v kali je dobila ime strategija ničelne tolerance do covid-19 (ang. zero covid).

V zaščitne bele obleke odeto zdravstveno osebje, ki izvaja strategijo ničelnega covid-19, je postalo v zadnjih letih samoumeven del kitajskega javnega življenja. Na fotografiji so zdravstveni delavci v Pekingu novembra letos, potem ko je v mestu prišlo do novega izbruha. Na lestvici na spletni strani worldometers.info je Kitajska trenutno na 220. mestu na svetu glede mrtvih na milijon prebivalcev zaradi covid-19. Od začetka pandemije do 25. novembra letos so po kitajskih podatkih zaradi bolezni covid-19 umrli štirje ljudje na milijon prebivalcev (skupaj 5.232 ljudi). Foto: Guliverimage

Medtem ko se za preostali svet zdi, da se je postopoma naučil živeti z virusom oziroma se je sprijaznil z obstojem bolezni covid-19, pa Kitajska še vedno vztraja pri politiki, ki jo je začela izvajati 23. januarja 2020.

Nov porast okužb na Kitajskem

Kljub strategiji ničelne toleralce do covid-19 ta še vedno zahteva kitajska življenja. Pred dnevi je Kitajska sporočila, da so zaradi te bolezni umrli trije prebivalci Pekinga. To so bile prve smrtne žrtve koronavirusa na Kitajskem po šestih mesecih. Prav tako v zadnjem času narašča število okuženih.

Do širjenja virusa je prišlo po tem, ko je kitajska oblast malce sprostila stroge ukrepe. Na širjenje virusa se je nato oblast spet odzvala s strogimi zajezitvenimi ukrepi: zapiranje javnega in gospodarskega življenja, strogo zapiranje celotnih sosesk in pošiljanje vseh tistih, ki so bili v stiku z okuženimi, v posebna središča za karanteno.

Protislovne zahteve Pekinga

Kot je za ameriško javno radijsko mrežo NPR povedal Janžong Huang, strokovnjak za javno zdravje, ki predava na univerzi Seton Hall v New Jerseyu, osrednja oblast v Pekingu od lokalnih oblasti zahteva protislovna cilja: po eni strani zahteva, naj ljudi razbremenijo bremena strogih ukrepov, po drugi strani pa zahteva, da naj bo število obolelih čim bližje številu nič.

Pred dnevi je prišlo do upora dela delavcev v tovarni v Žengžouu (to je največja tovarna iphonov na svetu), ki je bil deloma povezan s kitajskimi protikovidnimi ukrepi:

Kitajska politika strogih ukrepov proti širjenju covid-19 ima seveda tudi gospodarske posledice, tako za kitajsko nacionalno gospodarstvo kot za svetovno gospodarstvo, saj je Kitajska v zadnjih letih postala svetovna delavnica, prav tako je tudi velik trg za zahodne izvoznike.

Ima strategija ničelne tolerance večji vpliv kot vojna v Ukrajini?

Po mnenju ekonomistke in sodelavke bruseljskega možganskega trusta Bruegel Alicie Garcia Herrero bo imela kitajska strategija ničelne tolerance do covid-19 celo večji vpliv na svetovno gospodarstvo kot vojna v Ukrajini.