Na Kitajskem po pol leta znova primer smrti zaradi covida

Po navedbah nacionalne zdravstvene komisije je moški iz Pekinga prvi, ki je umrl po okužbi z novim koronavirusom od konca maja. Kot so še sporočili ob tem, so v 21-milijonski kitajski prestolnici odkrili 621 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, v zadnjih 24 urah pa so po vsej državi zabeležili več kot 24.000 lokalnih okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čeprav so številke v primerjavi z večino drugih držav nizke, pa zadnje objave podatkov kažejo na povečanje števila primerov na Kitajskem po mesecih, ko so poročali o majhnem številu okužb.

Oblasti napovedale omilitev strogih proticovidnih ukrepov

Do objave prihaja le dober teden po tistem, ko so oblasti napovedale omilitev nekaterih strogih omejitev v zvezi s covidom-19, med drugim glede skrajšanja karantene za potnike iz tujine. Nekoliko se bodo spremenili tudi nekateri ukrepi proti širjenju virusa znotraj države.

Oblasti so ob tem opozorile, da omilitev ukrepov ne pomeni tudi odstopanja od politike ničelne tolerance do covida-19.

O povečanju števila koronavirusnih okužb so ob Pekingu poročali tudi iz južnokitajske metropole Guangzhou, kjer so danes zabeležil več kot 8.000 novih primerov okužbe. To je tamkajšnje oblasti spodbudilo k okrepljenemu nadzoru nad covidom v osrednjem okrožju Haizhu, kjer živi približno 1,8 milijona ljudi.

V Pekingu so danes nekatera največja nakupovalna središča ostala zaprta, v nekaterih pa so skrajšali delovni čas ali prepovedali strežbo v restavracijah. Nekatera podjetja v okrožju Chaoyang, ki velja za poslovno in diplomatsko središče Pekinga, so zaposlene pozvale, naj delajo od doma, poroča AFP.