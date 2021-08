Je lama Winter rešitev za covid-19? V teku klinične študije na ljudeh. #video #foto

Protitelesa iz lamine krvi bi lahko kmalu igrala ključno vlogo v boju proti bolezni covid-19, trdijo belgijski raziskovalci, ki zdaj izvajajo klinične študije. Z raziskavo so sicer začeli že leta 2016, še pred izbruhom koronavirusa, ko so iskali protitelesa proti okužbam z virusoma mers-cov in sars-cov-1. Lama po imenu Winter pa se je v tej borbi že izkazala.

Lama Winter je del ekipe raziskovalcev iz Združenih držav Amerike in Belgije, ki so z združitvijo dveh kopij posebnega protitelesa v lamah razvili posebno protitelo, ki se veže na protein, nanj pa tudi novi koronavirus.

Raziskovalci iz Centra za medicinsko biotehnologijo VIB-UGent v Gentu zdaj trdijo, da so protitelesa, pridobljena iz lame Winter, pri laboratorijskih testih oslabila virulenco okužb s koronavirusom, vključno z različicami.

Protitelesa iz lame po imenu Winter bi lahko pomagala pri zdravljenju bolezni covid-19. Foto: Reuters

Lamina protitelesa lahko nudijo dobro obrambo

''Gre za tehnologijo, ki bi lahko pomagala, ne bi pa nadomestila cepljenja, za ljudi š šibkim imunskim sistemom, pripomogla pa bi tudi k zdravljenju okuženih z novim koronavirusom v bolnišnicah. To je potencialna sprememba igre z boleznijo covid-19,'' je dejala Dominique Tersago.

''Nenavadno majhna lamina protitelesa se lahko vežejo na določen del beljakovine virusa, in trenutno na tem mestu ne opažamo nobenih mutacij,'' je še povedala Tersagova. Protitelesa so pokazala tudi močno nevtralizacijsko aktivnost proti zelo nalezljivi različici delta, je še poudarila.

Raziskovalci pričakujejo, da bodo klinična testiranja, ki so se začela prejšnji teden, enako uspešna tako pri zdravih prostovoljcih kot tudi pri hospitaliziranih bolnikih.

Prednost protiteles je v njihovi majhnosti

V primerjavi z drugimi lamami in člani družine kamel lama Winter proizvaja različice protiteles, ki so manjša, stabilnejša, se lažje razmnožujejo in so bolj vsestranska kot pri drugih sesalcih, pa je še dejal vodja skupine VIB-UGent Xavier Saelens. ''Njihova majhnost jim omogoča, da dosežejo cilje, dele virusa, ki so težko dostopni, s klasičnimi protitelesi,'' je še pojasnil.

Skupina raziskovalcev je razvila posebno protitelo, ki se veže na protein, na katerega se veže tudi novi koronavirus sars-cov-2. Združili so dve kopiji posebnega protitelesa, ki so ga našli v lami Winter. Foto: Reuters

Iskanje zdravljenja za bolezen covid-19 tako sledi raziskavam iz leta 2016 z laminimi protitelesi, ki so jih uporabili v boju proti virusoma mers in sars. Francoski Sanofi je denimo leta 2018 podjetju za medicinsko genetiko Ablynx plačal 3,9 milijarde evrov za raziskave laminih protiteles.

Medtem pa Winter, čigar protitelesa lahko zdaj razmnožujejo v laboratoriju, uživa v pokoju v zasebnem umetniškem in živalskem parku Genk, še poročajo tuji mediji.