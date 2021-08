Prvo zdravilo, ki nudi učinkovito zaščito pred koronavirusom

Novo zdravilo družbe AstraZenece glede na klinična testiranja varuje ljudi, da ne zbolijo za covidom-19. Zdravilo je namreč kombinacija dveh vrst protiteles, ki delujejo dolgoročno. Za razliko od cepiva, ki spodbuja tvorjenje protiteles, se z zdravilom v telo vnese protitelesa. Zaščita naj bi delovala do 12 mesecev, so danes sporočili iz podjetja.

Zdravilo AZD7442 je namenjeno predvsem ljudem, ki se zaradi različnih razlogov ne smejo cepiti. V tretji fazi kliničnega testiranja je sredstvo zmanjšalo možnost, da bi oseba simptomatsko zbolela za covidom-19, za 77 odstotkov. Nihče od udeležencev testiranja, ki so prejeli zdravilo, ni imel hujšega poteka bolezni ali pa umrl. V skupini, v kateri so dobili placebo, so imeli tri hude oblike bolezni in dva smrtna primera.

Zdravilo deluje tako, da ga vbrizgajo v mišico. Medtem ko cepiva spodbujajo tvorjenje protiteles, pa zdravilo že vsebuje kombinacijo protiteles, ki se jih v telo vnese od zunaj.

Po navedbah podjetja gre za prvo preventivno zdravilo, ki ni cepivo in nudi učinkovito zaščito pred covidom-19. Zaščita naj bi delovala do 12 mesecev in naj bi bila učinkovita tudi proti različici delta. Še letos bodo predstavili obsežnejše in nove podatke klinične študije.

V klinično testiranje zdravila so vključili 5.172 ljudi iz Evrope in ZDA, ki jih niso cepili in niso bili pozitivni na novi koronavirus. Več kot 75 odstotkov oseb je imelo predhodne bolezni, zaradi česar odobrena cepiva ne bi nudila zadostne zaščite, ali pa jih niso smeli cepiti. Po oceni AstraZenece bi bilo zdravilo primerno za okoli dva odstotka prebivalstva na svetu.