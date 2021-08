Farmacevt služil s prodajo ponarejenih potrdil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Farmacevt Tangtanga Zhao naj bi na eBayu prodal več kot sto ponarejenih cepilnih kartic oziroma potrdil o cepljenju. Ameriška policija je 34-letnika aretirala, če bo obsojen, pa mu grozi do deset let zapora, poroča CNN.

Za ponarejeno cepilno kartico je 11 oseb odštelo deset dolarjev oziroma 8,5 evra. Skupno naj bi Zhao v mesecu marcu in aprilu prodal 125 kartic in zaslužil tisoč evrov. Dostop do cepilnih kartic je Zhao imel zaradi dela, ki ga je opravljal. Najverjetneje bo zdaj izgubil zaposlitev, prav tako bo zaradi goljufije težko dobil novo.

Štiriintridesetletniku grozi do deset let zapora

Med sodno obravnavo je sodnica za prekrške Sheila M. Finnegan Zhaoju naročila, naj svojega delodajalca obvesti, da je obtožen prodajanja overjenih cepilnih potrdil, ki jih je prejel s strani delodajalca. Zhaov odvetnik Gal Pissetzky je v imenu svoje stranke izrekel, da obtoženi ni kriv. V primeru obsodbe mu grozi do deset let zapora za vsako točko obtožnice, navaja pravosodno ministrstvo.

"Necepljenim posameznikom je prodajal ponarejena potrdila o cepljenju in s tem ogrozil življenja na milijone Američanov. Gre za zločin in njegova dejanja bodo imela resne posledice," je dejal Emmerson Buie Jr. iz FBI.

Sicer pa ne gre za osamljen primer. Prejšnji mesec so obravnavali podoben primer kaznivega dejanja goljufije, povezanega z evidenčnimi cepilnimi potrdili.