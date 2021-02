Poceni zdravilo rešitev za prenatrpane bolnišnice zaradi covid-19?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lahko to zdravilo zmanjša pritisk na bolnišnice?

Študija, ki prihaja iz Brazilije in Kanade, lahko bistveno skrajša okrevanje v bolnišnici pri bolnikih s covid-19 in potrebo po dodatnem kisiku. Gre za zdravilo colchicine, ki ga uporabljajo za zdravljenje vnetnih stanj, kar je lahko značilno tudi pri bolezni covid-19.

Relativno poceni zdravilo colchicine se uporablja za zdravljenje revmatičnih bolezni, kot je na primer protin (putika), izkazal pa se je tudi za učinkovitega v boju proti epidemiji novega koronavirusa.

Kot kaže manjša raziskava iz Brazilije, se je število hospitalizacij in smrtnih primerov zaradi covid-19 zmanjšalo za več kot 20 odstotkov.

Manjši vnetni odziv

Foto: Getty Images Raziskava, ki je bila objavljena v RMD Open in tudi v British Medical Journal kaže, da zdravilo colchicne zmanjša vnetni odziv telesa in pomaga preprečiti poškodbe celic, ki obdajajo stene žil.

"Ne glede na mehanizem delovanja se zdi, da je colchicine koristen pri zdravljenju hospitaliziranih bolnikov s covid-19," je zapisano v poročilu. Ob tem dodajajo, da uporaba zdravila ni povezana z resnimi nezaželenimi stranskimi učinki, kot so poškodbe srca oziroma jeter, ali pa zmanjšanje imunskega odziva, kar so ugotovili pri nekaterih drugih zdravilih, ki so jih preizkušali pri zdravljenju covid-19.

Krajše zdravljenje v bolnišnicah

Skrajšanje bolnišničnega zdravljenja in potrebe po dodatnem kisiku bi bili dobrodošli predvsem v prenatrpanih bolnišnicah, saj so v mnogih državah covidni oddelki povsem polni, bolnišnično zdravljenje pa za marsikatero državo predstavlja tudi veliko finančno breme.

Rezultate raziskave je treba jemati z rezervo, saj je vključevala le 75 pacientov, ki so bili sprejeti v bolnišnico, njihovi znaki okužbe s koronavirusom pa so prehajali od zmernih do hudih.

Rezultati temeljijo na 72 bolnikih, povprečna dolžina njihovega zdravljenja v bolnišnici pa je bila pri tistih, ki so dobili zdravilo colchicine, sedem dni, pri ostalih pa devet. Prav tako je bilo krajše zdravljenje bolnikov, ki so potrebovali kisik. Skupina, ki so jo zdravili z zdravilom colchicine, je terapijo potrebovala štiri dni, druga skupina, ki je bila deležna običajnega zdravljenja, pa 6,5 dneva.

Ob majhnem številu pacientov, ki so jih analizirali, raziskovalci še opozarjajo, da niso mogli ugotoviti povezanosti, ali je colchicine zmanjšal potrebo po intenzivni negi ali zmanjšal tveganje za smrt.

Zadnji podatki − dobri obeti za Slovenijo

Epidemija novega koronavirusa je močno prizadela tudi Slovenijo. V času najhujše krize je bolnišnično zdravljenje zaradi covid-19 potrebovalo tudi več kot 1.300 pacientov, v zadnjem tednu pa se je epidemiološka slika začela umirjati. Manj kot tisoč oseb v bolnišnicah je Slovenija dosegla pretekli četrtek, na današnji dan se v bolnišnicah zdravi 945 oseb. Številke, večje od tisoč hospitaliziranih oseb, so sicer vztrajale od 4. novembra lani.

