Portugalska v zadnjih dveh tednih dosega najvišje številke, povezane z epidemijo covid-19. Imajo največ smrti na milijon prebivalcev v zadnjih 14 dneh in tudi največ novih okužb na milijon prebivalcev.

Njihove bolnišnice so na robu zmogljivosti, na prosto posteljo v bolnišnici se čaka tudi po več ur, prav tako zmanjkuje prostora za shranjevanje umrlih. V številnih bolnišnicah so tako namestili dodatne hladilnike, da so zmanjšali pritisk na bolnišnice. Pomoč pri sprejemu bolnikov so že ponudile tudi nekatere evropske države.

Skoraj polovica smrti in okužb januarja

Stanje glede epidemije se je na Portugalskem začelo slabšati v začetku januarja. V prvem mesecu letošnjega leta so tako našteli kar 5.576 smrti, kar predstavlja skoraj 45 odstotkov vseh smrti od začetka epidemije lanskega marca. Skupno število potrjenih smrti s covid-19 se je tako povzpelo na 12.482.

Tudi število potrjenih primerov se je januarja močno povečalo. Skupno so od lanskega marca potrdili več kot 711 tisoč okužb, kar 43 odstotkov samo v letošnjem januarju.

Pred Slovenijo po številu smrti

Portugalska ima z zgornjimi številkami najvišje 14-dnevno povprečno število novih primerov na milijon prebivalcev, prav tako je v vrhu po številu smrti v istem obdobju na milijon prebivalcev. V zadnjih 14 dneh so potrdili 247,55 smrti na milijon prebivalcev, sledita pa Slovenija z 208,5 smrti in Češka z 205 smrtmi.

Po zadnjih podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je bilo v zadnjih 14 dneh na Portugalskem z novim koronavirusom okuženih 1.429 ljudi na 100 tisoč prebivalcev, kar jo postavlja v vrh med evropskimi državami, pred Španijo (1.026), Češko (981) in Slovenijo (885).

V prvem valu ena bolj uspešnih držav

Pred tem je bila Portugalska ena najuspešnejših držav pri spopadanju z epidemijo, vse pa se je začelo spreminjati konec decembra. Takrat je bil v državi vse bolj prisoten britanski sev virusa, ki je bolj nalezljiv, ob tem so oblasti sprostile nekatere ukrepe pred božičem in novim letom, nato pa so številke podivjale. K temu je treba dodati podatek, da je Portugalska močno podhranjena glede zdravstvenega kadra, veliko zdravstvenega osebja pa je bilo tudi okuženega.

Po podatkih World Bank ima Portugalska pet zdravnikov na tisoč prebivalcev, kar ob upoštevanju tega, da je na Portugalskem 10 milijonov ljudi, nanese okrog 50 tisoč zdravnikov. Po nekaterih podatkih je bila skoraj polovica zdravnikov okužena z novim koronavirusom, kar je nekajkrat višja številka kot drugod po Evropi.

Od 15. januarja v državi znova veljajo strožji ukrepi. Prebivalci lahko zapustijo domove le za nujne zadeve, prav tako so prepovedana vsa nenujna potovanja v državo in iz nje, na meji s Španijo pa je ponovno uveden nadzor.

Po besedah premierja Antonia Coste je epidemiološko stanje na Portugalskem zelo slabo, zdravstveni sistem pa pod velikim pritiskom.