Izredne razmere zaradi razlitja nafte. Škode za 270 nogometnih igrišč. #video #foto

V Peruju so v soboto za obalno območje razglasili izredne okoljske razmere zaradi razlitja nafte, ki so ga povzročili valovi po vulkanskem izbruhu na jugu Tihega oceana. Zaradi razlitja nafte v bližini perujske prestolnice Lima so onesnažene plaže, poginile so ptice, prizadeti sta ribiška in turistična industrija.