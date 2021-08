Tovorna ladja je nasledla in se razpolovila #video

Tovorna ladja Crimson Polaris se je na severu japonskega pristanišča zaradi močnih vetrov obrnila in zadela v kopno. Pri tem se je razpolovila, a k sreči je tovorni del, v katerem je več ton sekancev, ostal skoraj nepoškodovan in po vrhu vsega še zasidran. "Trup tovorne ladje za prevoz sekancev, ki jo upravlja NYK, se je 12. avgusta ob 4.15 razpolovil. Nafta iz ladje se je razlila v ocean. Trenutno še proučujemo, kakšna količina se je razlila," so zapisali pri NYK.

Nasedla je že dan prej

Kot so zapisali pri NYK, je zasidrano ladjo močan veter vse bolj odnašal in že dan prej, preden se je razpolovila, natančneje 11. avgusta od 7.35, je nasedla na obalo pri mestu Hačinohe v prefekturi Aomori. "Po nesreči je v morje s poškodovanega trupa padel del sekancev. Pri NYK trenutno še ocenjujemo količino tovora in vpliv na morje okoli nesreče," so v uradni izjavi zapisali pri NYK.

Po nesreči so rešili vse člane posadke in jih s pomočjo japonske obalne straže uspešno evakuirali na kopno. Crimson Polaris je v lasti podjetja MI-DAS Line S.A., a jo ima v najemu in jo upravlja Misuga Kaiun Co. Ltd. NYK. Podjetje skupaj z oblastmi in obalno stražo ocenjuje škodo, poskušajo omejiti širjenje razlite nafte in izdelujejo načrt, kako odstraniti oba dela ladje. Obenem jih čaka še zahtevna naloga, saj morajo najprej zasidrati prosto plavajoči del ladje.

Kot je razvidno s satelitskih podatkov, nezasidrani del ladje še vedno prosto pluje po zalivu.

Foto: Japonska obalna straža

