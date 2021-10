Sanjske plaže se spreminjajo v črno grožnjo #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi puščanja naftovoda je ob južni kalifornijski obali nastal večji naftni madež, župan v mestu Huntington Beach je dogodek že razglasil za okoljsko katastrofo. Na plaže s črnimi naftnimi madeži naplavlja tudi mrtve ribe, ogrožene so ptice.

Po ocenah podjetja Amplify Energy iz Houstona je iz njihovega naftovoda na morskem dnu izteklo okoli 573 tisoč litrov nafte, natančnega vzroka za izliv še niso odkrili, poročajo tuji mediji.

Madež, ki so ga odkrili pretekli petek, pokriva približno 13 kvadratnih kilometrov Tihega oceana, v soboto naj bi nafta nehala iztekati.

Razlitje naj bi se zgodilo zaradi napake pri povezavi z naftno ploščadjo Elly, ki jo upravlja Beta Offshore, kalifornijska hčerinska družba podjetja Amplify Energy

"Cevovod je zaprt, preostalo nafto smo izčrpali," je na novinarski konferenci dejal Martyn Willsher, izvršni direktor podjetja Amplify Energy. Foto: Reuters

Obalna straža je v sodelovanju z lokalnimi in državnimi agencijami v čistilni akciji s površine morja odstranjevala naftni madež, namestili so tudi pregrade, da se nafta ne bi razširila do zaščitenega močvirja pri Huntington Beachu.