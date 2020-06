Zaradi razlitja goriva v Sibiriji aretirali direktorja termoelektrarne #video

Ruski preiskovalci so v sredo aretirali tri uslužbence termoelektrarne v Sibiriji, iz katere je konec maja izteklo več kot 21 tisoč kubičnih metrov goriva. Na območju poteka obsežna operacija čiščenja, ki bo po navedbah nekaterih odgovornih lahko trajalo več let.

Med prijetimi so direktor termoelektrarne Pavel Smirnov in dva inženirja, ki jih preiskovalci sumijo kršitve pravil za zaščito okolja. Če bodo obsojeni, jim grozi do pet let zapora, navaja STA.

Nesreča naj bi se zgodila zaradi visok temperatur

Gorivo je iz termoelektrarne v mestu Norilsk izteklo, ker se je začela potapljati podporna struktura rezervoarja. V podjetju Norilsk Nickel, katerega hčerinsko podjetje NTEK je lastnik elektrarne, navajajo, da podporni stebri stojijo na permafrostu, ki pa se zaradi nadpovprečno visokih temperatur tali, piše STA.

Čeprav se razmere na območju v splošnem stabilizirajo, sodelujoči v čiščenju že poročajo o vplivih izlitja na lokalni ekosistem. Med drugi so opazili mrtve živali, za katere je bilo izlitje usodno. Preiskovalci so v sredo sporočili, da je rezervoar leta 2018 potreboval veliko popravilo, a naj bi ga osumljenci še naprej uporabljali, pri čemer naj bi šlo za kršitev pravil varnosti. "Posledično se je zgodila nesreča," so zapisali v izjavi. Norilsk Nickel medtem trdi, da je bil leta 1985 zgrajen rezervoar leta 2017 in 2018 popravljen, po tem pa naj bi tudi prestal varnostno preverjanje, poroča STA.

Največje razlitje na območju Arktike

Razlitje goriva, ki je steklo v zemljo in bližnjo reko, je po navedbah okoljevarstvenikov največje na območju Arktike do zdaj. V obsežni operaciji čiščenja sodeluje skoraj 700 ljudi, piše STA.

Čiščenje bi lahko trajalo še več let

Delavci med drugim uporabljajo plavajoče prepreke za zajezitev širjenja madeža na površju reke Ambarnaje, od koder nato gorivo črpajo v rezervoarje na nabrežju. To naj bi trajalo še vsaj deset dni, meni Viktor Bronikov, prvi mož podjetja Transneft, ki sodeluje pri čiščenju. Preden bodo reko in obsežno okoliško območje, pretežno poraščeno s travo, popolnoma očistili, bi po njegovih besedah lahko trajalo še več let. Po koncu prve, "mehanske" stopnje čiščenja bodo nastopile druge metode, s katerimi bodo odstranili preostalo gorivo ali ga razgradili, je dejal po navajanju STA.