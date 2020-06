Velika okoljska nesreča v Rusiji: Putin pobesnel #video

Nesreča se je zgodila v bližini mesta Norilsk, ki leži v arktičnem krogu. Po pisanju BBC je ruski predsednik Vladimir Putin jezen, ker je izvedel, da so odgovorni za okoljsko nesrečo izvedeli šele dva dni pozneje.

Putin oštel vodstvo podjetja

Nesreča se je zgodila v obratu, ki je del družbe Norilsk Nickel, sicer svetovni proizvajalec niklja in paladija. Putin je vodstvo podjetja na sredini videokonferenci oštel. "Zakaj so vladne agencije o nesreči izvedele šele dva dni po tem, ko se je zgodila," je Putin po pisanju BBC vprašal direktorja Sergeia Lipina. Putin se je nato vprašal, ali bomo o izrednih situacijah zdaj izvedeli na družbenih omrežjih.

Guverner o nesreči izvedel na internetu

Putina je o nesreči obvestil guverner Alexander Uss, ki pa je za to izvedel na družbenih omrežjih. Putin je po tem takoj uvedel preiskavo nesreče, vodstvo elektrarne pa so priprli. V družbi Norilsk Nickel so navedbe zanikali in dejali, da so pristojne o nesreči obvestili pravočasno in pravilno.

Oljni madež je zaneslo 12 kilometrov stran

Kot piše BBC, se je nesreča zgodila, ko so stebri, ki podpirajo rezervoar, začeli toniti, saj je celotna konstrukcija zgrajena na zmrznjenem območju, ki se zaradi segrevanja podnebja topi. Oljni madež je po reki odneslo 12 kilometrov daleč. Šlo naj bi za drugo največjo okoljsko nesrečo v ruski zgodovini.

Ni prvič, da je bila družba Norilsk Nickel udeležena pri razlitju nafte. Leta 2016 so v družbi priznali, da se je reka v bližini ene od njihovih elektrarn obarvala rdeče.