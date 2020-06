Šarčeva alternativa Janši: vlada v senci in vrnitev odpisanih?

V Ljubljani se je v sredo v novi sestavi prvič sestal strokovni svet LMŠ, ki bo po besedah predstavnikov največje opozicijske stranke med drugim predstavil alternative "zgrešenim" politikam vlade Janeza Janše. Omenjeni strokovni svet močno spominja na nekakšno Šarčevo vlado v senci, v njem pa med drugim najdemo tudi nekdanjo ministrico za delo iz vrst SMC Ksenijo Klampfer in nekdanjega kohezijskega ministra iz kvote SAB Iztoka Puriča. Zaradi drugega sta se na Twitterju v besedni spopad že zapletla generalni sekretar SAB Jernej Pavlič in prvak LMŠ Marjan Šarec.

Ksenija Klampfer bo v strokovnem svetu LMŠ, pri katerem po navedbah predstavnikov največje opozicijske stranke ne gre za vlado v senci, vodila programski odbor za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Nekdanja ministrica za delo v vladi Marjana Šarca, ki po besedah predstavnikov LMŠ ni članica njihove stranke, bo tako znotraj stranke LMŠ vodila področje, ki ga je do nastopa vlade Janeza Janše vodila kot ministrica iz kvote SMC.

Klampferjeva ob izstopu iz SMC kritična do Počivalška

Klampferjeva je SMC zapustila februarja letos oziroma v času, ko je stranka že začela koalicijska pogajanja za vstop v Janševo vlado. V pismu, ki ga je takrat poslala prvaku SMC Zdravku Počivalšku, je Klampferjeva sporočila, da se je za izstop iz SMC odločila zaradi nestrinjanja in nezadovoljstva z vodenjem stranke.

Ob svojem odhodu iz stranke je bila Klampferjeva precej kritična do Počivalška. "Najin pogovor tistega jutra, tik pred odstopom predsednika vlade (Šarec je odstopil 27. januarja letos, op. a.), je razkril marsikatero pomanjkljivost v delovanju stranke," je v pismu poudarila Klampferjeva. Kot je še zapisala, je pogovor s prvakom SMC med drugim razkril, da "bolj od dela šteje populizem".

Ksenija Klampfer je bila v času vlade Marjana Šarca na čelu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Foto: STA

Nekdanja ministrica za delo pa ni edino ministrsko ime iz prejšnje vlade, ki ga najdemo v strokovnem svetu LMŠ. Predsednik odbora za digitalizacijo, razvoj in evropsko kohezijsko politiko v strokovnem svetu LMŠ je namreč postal nekdanji kohezijski minister iz kvote SAB Iztok Purič.

Purič po odhodu iz SAB zatočišče našel pri Šarcu

Purič je kohezijski minister postal 22. decembra 2018. Za ministra je bil imenovan po tem, ko je z vrha vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko po samo dveh mesecih od oblikovanja vlade odstopil Marko Bandelli. Purič je na položaju ministra zdržal manj kot leto dni, odstopil je septembra lani. Uradno je odstopil iz osebnih razlogov, neuradno pa se je govorilo, da je prišel v spor s predsednico stranke in nekdanjo infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek.

Foto: STA

Nesoglasja med Puričem in Bratuškovo naj bi trajala dlje časa, Purič je odstopil le dan po tem, ko vlada ni potrdila predloga Bratuškove o spremembi aktov o ustanovitvi energetskih družb v državni lasti Eles in Borzen, tako kot je to storila že pri družbi SODO.

Purič naj bi na seji vlade glasoval proti predlogu Bratuškove, ki se je v javnosti znašla pod plazom očitkov, da je s spremembo statuta družbe SODO hotela vplivati na razpis za direktorja te državne družbe. Nekdanja ministrica za infrastrukturo je očitke glede tega takrat zanikala.

Pavlič proti Šarcu in Črnčecu: Zdaj vemo, zakaj je Purič pljuval lastno stranko

Purič je stranko SAB zapustil v začetku letošnjega februarja. Kot razlog za njegov izstop iz stranke sta obe sprti strani navajali izgubljeno zaupanje. Purič je v intervjuju za javno televizijo nato izrazil več kritik na račun Bratuškove, med drugim je dejal, da je samozadostna, zaverovana sama vase in v lasten prav ter da ne premore kančka kritike.

Potem ko je včeraj postalo jasno, da je Purič pristal pod okriljem Šarca, se je na Twitterju oglasil generalni sekretar SAB Jernej Pavlič. "Hvala, Marjan Šarec, še za uradno potrditev, zakaj in zaradi koga je Purič en teden v 'prime time' pljuval lastno stranko in kdo mu je te nastope omogočal, ko se je še zdelo, da bodo predčasne volitve. Tako se gradi zaupanje in sodelovanje, čestitke obema z Damirjem (Damir Črnčec, Šarčev svetovalec in nekdanji državni sekretar v Šarčevi vladi, op. a.)," je zapisal Pavlič.

Hvala @sarecmarjan, še za uradno potrditev zakaj in zaradi koga je Purič en teden v "prime time" pljuval lastno stranko in kdo mu je te nastope omogočal, ko se je še zdelo, da bodo predčasne volitve. Tako se gradi zaupanje in sodelovanje čestitke obema z Damirjem. 👏👏👍 pic.twitter.com/0a24cXayXq — Jernej Pavlič (@pavlijj) June 3, 2020

Šarec se je na Pavličev zapis odzval z besedami, da Purič ni opravilno nesposobna oseba, ki ne bi znala sama sprejemati svojih odločitev. "Zakaj je odstopil z mesta ministra, čeprav sem ga do konca prepričeval, da ne, ve on. Morda tudi vi. Ste pa enako znali napadati tudi v vladi. Torej ne bi o zaupanju. Toliko," je poudaril nekdanji predsednik vlade.

Spoštovani @pavlijj , dr.Purič ni opravilno nesposobna oseba, da ne bi znal sam sprejemati odločitev. Zakaj je odstopil z mesta ministra, čeprav sem ga do konca prepričeval, da ne, ve on. Morda tudi vi. Ste pa enako znali napadati tudi v vladi. Torej ne bi o zaupanju. Toliko. https://t.co/w4sFAWWwyb — Marjan Šarec (@sarecmarjan) June 4, 2020

V LMŠ so nam sicer povedali, da Purič ni član njihove stranke. Na vprašanje, kako je mogoče, da sta Klampferjeva in Purič postala predsednika programskih odborov, če nista člana stranke, so nam odgovorili, da statut stranke to dovoljuje in da članstvo ni pogoj za opravljanje omenjene funkcije znotraj stranke.

LMŠ: Ne gre za vrnitev Vojmirja Urlepa

V strokovnem svetu LMŠ najdemo še enega tesnega Šarčevega sodelavca. Gre za nekdanjega državnega sekretarja Vojmirja Urlepa, ki je postal predsednik programskega odbora LMŠ za gospodarski razvoj in tehnologijo. Urlep je veljal za enega od najvplivnejših ljudi znotraj prejšnje vlade, potem pa je novembra lani v javnosti odjeknila novica, da zapušča Šarčev vladni kabinet.

Vojmir Urlep je novico o svojem odhodu s položaja državnega sekretarja v Šarčevi vladi pospremil z besedami, da je bilo zdravje samo podlaga za njegovo odločitev, ostalo pa del politike. Foto: STA

Vlada je Urlepa s položaja državnega sekretarja razrešila decembra lani. Glavni vzrok za njegov odhod so bile uradno zdravstvene težave, je pa Urlep svoj odhod iz Šarčevega kabineta pospremil z izjavo, da je "zdravje samo podlaga za to odločitev, ostalo je del politike". Neuradno naj bi se za odhod odločil tudi zato, ker naj bi se brez njegove vednosti zgodile kadrovske menjave v nekaterih državnih podjetjih, med drugim tudi v Petrolu, kjer je oktobra lani s položaja predsednika uprave odstopil Tomaž Berločnik.

Šarec je neuradne informacije glede Urlepovega odhoda zanikal. V LMŠ so danes spet poudarili, da se je Urlep s položaja državnega sekretarja umaknil zaradi zdravstvenih težav. Ob tem so pojasnili, da se Urlep ne vrača v stranko, saj se po njegovem odstopu s položaja državnega sekretarja z njim niso razšli in ni nikoli zapustil LMŠ.