Purič o Bratuškovi: Samozadostna in brez kančka samokritike

Ko je v ponedeljek s položaja podpredsednika stranke SAB odstopil zdaj že nekdanji minister za kohezijo Izok Purič, je svojo odločitev pojasnil z besedami, da izguba medsebojnega zaupanja pomeni tudi izgubo spoštovanja. Purič je o svojem odstopu bolj podrobno razpravljal v včerajšnji oddaji Odmevi, v kateri je dejal, da je razočaran nad kadrovskim delovanjem stranke in odnosom, ki ga je do njega imela predsednica SAB Alenka Bratušek.

Podpredsednik stranke SAB Iztok Purič je v ponedeljek v svoji odstopni izjavi jasno nakazal, da je na njegovo odločitev za odstop s položaja podpredsednika stranke SAB najbolj vplival slab odnos, ki ga je imel z vodilnimi člani stranke, predvsem njeno predsednico Alenko Bratušek. Kot je navedel v odstopni izjavi, brez medsebojnega sodelovanja, zaupanja in spoštovanja znotraj stranke delo ne more prinesti pričakovanih rezultatov.

Razočaranje je prišlo zelo hitro

Podobno stališče je zagovarjal tudi v včerajšnji oddaji Odmevi na javni televiziji. "So radosti in razočaranja. Razočaranja so prišla zelo hitro," je povedal Purič in dejal, da si je ob prevzemu tako odgovorne funkcije postavil cilje, ki jih je mogoče doseči zgolj v sodelovanju s sodelavci. Kot glavno težavo je znova izpostavil kadrovsko problematiko znotraj vrst stranke SAB.

"Mislil sem, da je parola, da ni pomembno, kaj kdo zna, ampak da je naš, zakopana v preteklosti. Brez ustreznih kadrov je težko doseči dobre rezultate," je povedal, a hkrati poudaril, da ne gre zgolj za rezultate, temveč za celoten način dela, na katerega se sodelavci ustrezno odzovejo.

Ko je Purič lanskega septembra odstopil s položaja ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je trdil, da z Bratuškovo nista v sporu. Takrat je navedel, da s položaja odstopa zaradi osebnih razlogov. Foto: STA

"Pojavljali sta se nejevolja in razočaranje," je povedal. Poudaril je, da je bil njegov namen resen, a da znotraj stranke niso našli enotnih stališč.

Še enkrat je izrazil razočaranje nad vodstvenimi sposobnostmi Bratuškove, za katero je dejal, da je samozadostna, zaverovana vase in v lastni prav ter brez kančka samokritike. "To so lastnosti, ki težko pripeljejo do sodelovanja, zaupanja in spoštovanja," je povedal Purič v Odmevih.

Incident z Lenarčičem

Puriča je motilo tudi posredovanje Bratuškove pri imenovanju novega evropskega komisarja. Spomnimo, da je takrat predsednik vlade v odhodu Marjan Šarec za kandidata predlagal Janeza Lenarčiča, zdajšnjega komisarja za krizno upravljanje. Čeprav sta ga tako Bratuškova kot Purič dobro poznala, mu je Bratuškova naročila, naj glasuje proti njegovemu imenovanju.

Ministrski položaj je po njegovem odhodu začasno prevzela predsednica SAB in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, konec lanskega leta pa so poslanci na ta položaj izvolili Angeliko Mlinar. Foto: STA

"Tisti znani dogodek ob imenovanju evropskega komisarja se mi je dodobra vtisnil v spomin," je povedal Purič. Dejal je, da mu je Bratuškova eno minuto pred sejo vlade sporočila nadaljnja navodila, ne da bi se o tem predhodno na kakršenkoli način pogovorila. "Šlo je za kandidata, ki sva ga oba s predsednico zelo dobro poznala in je človek, ki je prejšnje predsedovanje izpeljal v najboljši možni meri," je pojasnil.

Na vprašanje, kaj si misli o aktualnem dogajanju na domačem političnem parketu in ali je za sestavo nove vlade v trenutnem sklicu državnega zbora ali se bolj nagiba k predčasnim volitvam, je Purič odgovoril, da bi o tem težko razpravljal, saj je, kot sam pravi, odločitev že padla. Za konec je še dejal, da je odločitev o iskanju nove koalicije zgolj zato, da si funkcionarji zagotovijo eksistenco, slaba.