Nepričakovan odstop: Vlado zapustil minister Iztok Purič

Iztok Purič je odstopil s položaja ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Odstopil je zaradi osebnih razlogov.

Iztok Purič je odstopno izjavo že poslal predsedniku vlade Marjanu Šarcu.

"Ob nastopu mandata sem povedal, da bo moja absolutna prioriteta ureditev informacijskega sistema SVRK. Moj predhodnik in strankarski kolega Marko Bandelli me je namreč opozoril, da samo zaradi tega, ker prejšnje ekipe na SVRK glede informacijskega sistema niso opravile svojega dela, Sloveniji grozi dokončna izguba že dodeljenih in porabljenih 180 milijonov evrov evropskih sredstev," je v odstopni izjavi zapisal Purič.

Purič je na ministrski stolček za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sedel 19. decembra lani, ko je nasledil Bandellija. Na glasovanju v Državnem zboru so ga potrdili s 45 glasovi za in 40 proti.

Dr. Iztok Purič odstopa z mesta ministra @SVRK_RS. Za odstop se je odločil iz osebnih razlogov, v SAB njegovo odločitev spoštujemo. "Iztok Purič je s svojim delom dokazal, da smo v SAB učinkoviti in da stvari zares premikamo naprej," pravi generalni sekretar @strankaSAB @pavlijj. pic.twitter.com/zbBIDaTdAD — Stranka SAB (@StrankaSAB) September 20, 2019

Poslovil se je peti minister iz Šarčeve vlade

Foto: STA Z odstopom Puriča se je poslovil peti minister v Šarčevi vladi, ki je prisegla 13. septembra lani. Prvi je bil Marko Bandelli (SAB), ki je bil pristojen za kohezijo, nadomestil ga je prav Purič. Nato je zaradi obtožb o šikaniranju moral oditi še kulturni minister Dejan Prešiček (SD). Kot tretji minister iz Šarčeve vlade je zaradi očitkov glede naročila makete za drugi tir odstopil okoljski minister Jure Leben (SMC), kot četrti minister je zaradi zdravstvenih razlogov odstopil zdravstveni minister Samo Fakin (LMŠ).

65-letni Purič je doktor znanosti s področja organizacijskih ved. Svojo poklicno pot je začel kot vodja splošno-kadrovske službe v Žitu, nadaljeval kot vodja kadrovske službe v kemični tovarni Exoterm. Purič je 12 let vodil Javni gospodarski zavod Brdo, preden ga je vlada razrešila junija 2012 zaradi nepravilnosti pri vodenju zavoda.