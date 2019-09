Vlada zavrnila Bratuškovo: brez sprememb statutov Elesa in Borzena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je danes obravnavala predlog ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek za spremembo aktov o ustanovitvi energetskih družb v državni lasti Eles in Borzen, da bi, kot so to že storili pri družbi SODO, spremenili način potrjevanja direktorjev teh družb. Vendar pa ta predlog danes ni bil potrjen, je po seji dejal premier Marjan Šarec.

Bratuškova je predlagala, da bi po izboru kandidata za direktorja, ki bi ga tako kot doslej opravil nadzorni svet, končno besedo pri potrjevanju imela vlada. V minulih tednih je bila sicer deležna očitkov, da je s spremembo statuta v primeru družbe SODO vplivala na odprt razpis za direktorja družbe, ki jo že desetletje vodi Matjaž Vodušek.

Razpis za direktorja je bil objavljen 2. avgusta, že takrat pa naj bi po informacijah Planet TV ministrica skušala prek predsednice nadzornega sveta preklicati razpis, a ji to ni uspelo. Bratuškova je zanikala, da bi kadarkoli govorila s prvo nadzornico.

"Vlada je imela vse možnosti, da to stori že prej, nenazadnje 18. julija"

Foto: STA Vlada je nato sredi odprtega razpisa na dopisni seji v vlogi skupščine družbe potrdila spremembo akta o ustanovitvi, tako da po novem soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja družbe daje vlada kot skupščina, in sicer na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za energijo, torej ministrstva za infrastrukturo. Kot smo že poročali, se je dva dni po tej spremembi se je na razpis ob aktualnem direktorju Vodušku prijavil še protikandidat.

V družbi SODO so bili nad sklepom vlade, s katerim je ta postala pristojna za potrjevanje direktorjev družbe, začudeni. Presenetilo jih je, da je vlada sredi razpisa spremenila pravila, čeprav bi to lahko storila prej.

"Vlada je imela vse možnosti, da to stori že prej, nenazadnje 18. julija, ko je potrdila letno poročilo in podelila razrešnico direktorju ter dokapitalizirala SODO. Z dokapitalizacijo je bila narejena tudi sprememba akta o ustanovitvi družbe SODO - vpis višine spremenjenega kapitala. Torej bi lahko takrat spremenila tudi način imenovanja direktorja, če bi šlo za povsem nepolitično odločitev," so zapisali v družbi.

Bratuškova želela imeti vpliv na izbiro

Kot je pojasnila Bratuškova, se je za spremembo akta odločila, ker meni, da je prav, da lahko tudi minister in vlada ocenita, ali bosta lahko sodelovala z izbranim direktorjem družbe v državni lasti. Vse postopke izbire in imenovanja direktorja bo v družbi še naprej vodil nadzorni svet, enako pa namerava storiti tudi v primeru družbe Borzen, je napovedala. "Če vlada ne bo sledila predlogu nadzornega sveta, bo to moralo biti zelo dobro utemeljeno," je dejala.

Zanikala je, da bi šle omenjene spremembe mimo vednosti premierja Marjana Šarca, sklep o spremembi omenjenega akta pa je bil po njenih besedah na dopisni seji vlade sprejet soglasno. To, da se je statut spreminjal v času razpisa in v času dopustov, pa se ji ne zdi sporno.