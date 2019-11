Vojmir Urlep zapušča Šarčev kabinet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urlep, ki je bil v kabinetu predsednika vlade pristojen za koordinacijo med ministrstvi, je za RTV sporočil, da ima zdravstvene težave. Da so razlog za morebiten odhod zdravstvene težave, so potrdili tudi v kabinetu predsednika vlade.

Na vprašanje, ali so zdravstvene težave edini razlog za njegov odhod, pa je Urlep odgovoril, da je "zdravje samo podlaga za to odločitev, ostalo je del politike". Po podatkih televizije naj bi bile v ozadju njegove odločitve kadrovske menjave v nekaterih državnih podjetjih, predvsem Petrolu in Telekomu, ki naj bi se zgodile brez njegove vednosti.

Urlep je že drugi tesen Šarčev sodelavec, ki je letos zapustil njegov kabinet. Marca je odstopil Roman Kirn, ki je bil kot državni sekretar pristojen za zunanjo politiko.