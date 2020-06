Janša: SDS tako velikodušne ponudbe ni dobila nikoli

Na podpis sporazuma o sodelovanju z vladno koalicijo so pripravljeni le v SNS. Na fotografiji predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša.

Na podpis sporazuma o sodelovanju z vladno koalicijo so pripravljeni le v SNS. Na fotografiji predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša. Foto: STA

Premier Janez Janša se je na Twitterju še vprašal, ali lahko od osrednjih medijev pričakujejo, da bodo to vsaj omenili, ko bodo naslednjič v LMŠ, SD in Levici "jadikovali, kako da jih vlada ne upošteva". S tem se je Janša po poročanju STA odzval na poročanje medijev o torkovem sporočilu SAB, da tudi oni ne bodo podpisali ponujenega sporazuma o sodelovanju z vlado. Stranke LMŠ, SD in Levica so sodelovanje z vlado zavrnile takoj po prejeti ponudbi koalicije. Med argumenti so navajale predvsem Janševa ravnanja.

Ponudili smo roko sodelovanja. Ko je bila @strankaSDS v opoziciji, takšne velikodušne ponudbe od vladajočih ni nikoli dobila.

Lahko pričakujemo, da boste #MSM to vsaj omenili, ko bodo naslednjič v @StrankaLMS @strankaSD @strankalevica jadikovali, kako da jih @vladaRS ne upošteva? https://t.co/Z4gUgOdr74 — Janez Janša (@JJansaSDS) June 3, 2020

Pripravljenost na podpis sporazuma napovedala le SNS

Da je koalicija strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije, je Janša pretekli četrtek pojasnil v pogovoru za TV Slovenija. Dejal je, da gre za neke vrste obnovitev oziroma vzpostavitev sodelovanja med vlado in opozicijo, podobno partnerstvu za razvoj iz mandata njegove prve vlade med letoma 2004 in 2008.

Pripravljenost za podpis sporazuma je napovedala le opozicijska SNS Zmaga Jelinčiča. Janša je sicer v ponedeljkovem pogovoru za televizijo Nova24TV presodil, da so blizu dogovora z vsaj dvema strankama. "Ne domišljamo si, da vse vemo in vse znamo. Tudi ko smo bili mi v opoziciji, smo si želeli, da bi nam vlada ponudila tako sodelovanje," je dejal predsednik vlade.