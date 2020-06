Bo Bratuškova sodelovala s koalicijo? #video

Vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije je vladna koalicija vsem strankam opozicije poslala minuli teden, podpis pa so kategorično že zavrnili v LMŠ, SD in Levici.

Kot kaže, bodo odločitev o morebitnem sodelovanju danes sprejeli še v SAB. Kot je po današnji seji poslanske skupine pojasnila Kociprova, poslanci podpisu sporazuma niso naklonjeni, a glede na strankina pravila, odločitev o takih stvareh sprejema izvršni odbor.

Sicer pa so po besedah vodje poslanske skupine SAB Maše Kociper v stranki že dokazali, da so konstruktivna opozicija, ko gre za zakonodajo, da ne nagajajo v DZ in da so pripravljeni podpreti dobre predloge.

Kramar poslanski skupini SAB zatrdil, da ostaja njen trden člen

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je danes potrdil, da se je s poslancem opozicijske SAB Francem Kramarjem minuli teden pogovarjal tudi o morebitnem prestopu v njihovo poslansko skupino, a dogovora ni bilo in tudi "sanjske ponudbe ni". Kramar uradno izjav ne daje, poslanski skupini SAB pa je danes zagotovil, da ostaja njen trden člen.

Kociprova je povedala, da so Kramarja danes prosili, da se opredeli glede vprašanja morebitnega prestopa, o katerem se je zadnje čase ponovno ugibalo. Zatrdil jim je, da ostaja trden člen poslanske skupine SAB, da ne gre nikamor, kar je sicer zatrdil že večkrat. Kot je povedala, pa ima danes Kramarjevo izrecno dovoljenje, da to pove tudi medijem ter da s tem zaključijo te govorice.

Na vprašanje, ali se prestop vendarle lahko zgodi v prihodnje, pa je Kociprova odgovorila, da poslancu "v glavo ne more pogledati", vsak si lahko kadar koli premisli. Glede morebitnih vabil in razmišljanj o morebitnem prestopu pa jim je povedal, tako Kociprova, da so bili pritiski veliki. Od koga, ni razkril.

V SNS bodo sporazum podpisali

Sodelovanju s koalicijo pa so naklonjeni v najmanjši opozicijski stranki SNS. Kot je danes napovedal predsednik stranke Zmago Jelinčič Plemeniti, bodo sporazum podpisali, saj so konstruktivna stranka in delajo za državo. Svojega sodelovanja s koalicijo po Jelinčičevih besedah ne bodo pogojevali, bodo pa dajali dobre predloge in pokazali na napake, ki jih je treba popraviti.