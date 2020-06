Janša: Smo blizu dogovora z vsaj dvema opozicijskima strankama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Janez Janša je v nocojšnjem pogovoru za televizijo Nova24TV glede ponudbe opozicijskim strankam za podpis sporazuma o sodelovanju dejal, da so blizu dogovora z vsaj dvema strankama. Napovedal je tudi reševanje vprašanja dvojne obdavčitve delavcev migrantov ter reformo javne uprave.

Smo blizu dogovora z opozicijskimi strankami. Mislim, da ga bosta podpisali vsaj dve stranki," je dejal premier in dodal, da je cilj najti kakovostne rešitve. "Ne domišljamo si, da vse vemo in vse znamo. Tudi ko smo bili mi v opoziciji, smo si želeli, da bi nam vlada ponudila tako sodelovanje," je po poročanju STA dodal Janša.

Na vprašanje, ali lahko državljani pričakujejo debirokratizacijo javne uprave, je Janša izpostavil, da mora debirokratizacijo spremljati tudi digitalizacija. "Moderne tehnologije omogočajo hitrejše postopke. A to zahteva tudi bolj sposobne ljudi, ki so te procese sposobni uvesti in izvajati. Slovenska javna uprava je bistveno preobsežna. Smo svetovni rekorderji po številu predpisov." Kot je napovedal, gre prve pomembne korake v tej smeri pričakovati že letos.

Učencem bi zagotovili prenosne računalnike

Dotaknil se je tudi vprašanja migracij. Glede Marakeškega dogovora je dejal, da še ni popolnoma jasno, kako je Slovenija pristopila k temu sporazumu, saj da o njem nista odločala ne DZ ne vlada. Glede zavrnitve predloga za podelitev dodatnih pooblastil vojski za varovanja slovenske južne meje pa je pojasnil, da bodo zaradi tega potrebna dodatna sredstva za "dodatne sile" in dodatke k plačam policistov. "Ko bomo prerazporejali sredstva, tega denarja ne bomo vzeli upokojencem ali nujnim projektom, ampak od tam, kjer se bo dalo pogrešati," je dodal.

Potrdil je tudi, da se na ministrstvu za izobraževanje ukvarjajo s predlogom, da bi se učencem zagotovilo prenosne računalnike. "Ne le zato, da smo pripravljeni na drugi val epidemije. Ampak da tudi prihranimo pri nakupu delovnih zvezkov. Vsa vsebina bo v oblaku, vsak si bo to lahko snel brez stroškov. V nekaj letih si bomo povrnili vse stroške financiranja računalnikov," je pojasnil.

Napovedane spremembe na davčnem področju

Na vprašanje kličočega, ali se bo vlada lotila tudi reševanja dvojne obdavčitve slovenskih delavcev, ki delajo v Avstriji, pa je napovedal rešitev. "Do konca leta bo predlaganih več sprememb na davčnem področju in verjamem, da bomo našli rešitev," je po poročanju STA še dejal Janša.