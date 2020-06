Migracije: Travner zapira mejo s Hrvaško

Zaradi naraščajočega trenda nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško je v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner odredil izvajanje poostrenega nadzora državne meje. Nadzor na naši zunanji meji bo potekal od 2. do 5. junija, v njem pa bo sodelovalo večje število policijskih enot, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policija pojasnjuje, da je namreč na t. i. balkanski poti trenutno več deset tisoč nezakonitih migrantov. "Slovenska policija se kot vedno odziva na aktualne varnostne trende in tudi s tem poostrenim nadzorom, nezakonitim migrantom kot tudi organizatorjem nedovoljenih migracij sporoča, da se iskanje nezakonitih poti prek Slovenije ne izplača," so zapisali v vabilu medijem na jutrišnjo opoldansko izjavo za javnost v Vrtu pri Kočevju, kjer bo novinarje nagovoril namestnik vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije Jože Senica.

Porasta v prvih štirih mesecih ni bilo

Policija je sicer v prvih štirih mesecih letošnjega leta obravnavala 2.394 ilegalnih prehodov državne meje, kar je skoraj četrtino manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Pakistana, Maroka in Afganistana. Pričakovanega velikega porasta števila ilegalnih prehodov letos v prvih štirih mesecih ni bilo, kar gre verjetno pripisati tudi izbruhu epidemije covid-19 in s tem povezanim strožjim režimom na mejah.

A s sproščanjem omejitev po državah se številke dvigujejo. Številke so ostale nizke tudi v začetku maja, nekoliko višje število nezakonitih prestopov mej pa so sredi maja obravnavali ljubljanski, koprski in novomeški policisti. Če so se prej številke gibale okrog deset na dan, so 18. maja poskočile na 59. Uradnih podatkov za maj še ni, policija naj bi jih predstavila jutri.