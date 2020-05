V Sloveniji prvi skok števila nezakonitih migrantov

V letošnjih prvih štirih mesecih se je število nezakonitih prestopov meje v primerjavi z lani zmanjšalo za četrtino. Na upad je vplival tudi koronavirus. Številke so ostale nizke tudi v začetku maja, danes pa je bil prvi večji skok, ko so ljubljanska, koprska in novomeška policija obravnavale skupaj 59 nezakonitih prestopov meje v zadnjem dnevu.

Dozdajšnja statistika prvih treh mesecev na področju nezakonitih prestopov meje kaže upad v primerjavi z enakim obdobjem lani.

S sproščanjem omejitev po državah pa se bodo številke v prihodnjih mesecih verjetno dvignile. Nekoliko višje število nezakonitih prestopov mej so v zadnjem dnevu obravnavali ljubljanski, koprski in novomeški policisti. Če so se prej številke gibale okrog deset na dan, so včeraj poskočile na 59.

Vučić napovedal vojsko in odpiranje centrov

V Srbiji je predsednik Aleksandar Vučić pred dnevi napovedal, da bodo migranti v njihovih centrih le-te znova lahko začeli zapuščati, ob tem pa je v sprejemni center na območju občine Šid napotil vojsko zaradi varnosti tamkajšnjih prebivalcev. Po ocenah je skupno v Srbiji okrog devet tisoč migrantov in beguncev, podobno število pa naj bi jih bilo tudi v Bosni in Hercegovini.

Hrvaška tiskovna agencija je včeraj poročala, da se z rahljanjem ukrepov v Bosni in Hercegovini in v sosednjih državah znova povečuje število nezakonitih prehodov meje. Hrvati sicer v zadnjih dveh mesecih opažajo padec števila nezakonitih migracij. Kot je pred dnevi dejal Nikola Milina, direktor hrvaške policije, so se številke znižale za polovico v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ob tem se je moral Milina znova zagovarjati zaradi navedb britanskega časnika Guardian, da hrvaška policija z barvnim razpršilom riše križe na glave migrantov, ki poskušajo prestopiti mejo med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško.

Hojs napoveduje zaostrovanje zakonodaje

Povečanje je sicer pred dnevi napovedoval tudi notranji minister Aleš Hojs in dodal, da na ministrstvu že pripravljajo predloge za spremembo zakonodaje na področju mednarodne zaščite in tujske zakonodaje, s katerimi bi zaostrili azilno zakonodajo.

Ministrstvo za notranje zadeve je včeraj sporočilo, da dnevno obravnavajo med 10 in 15 prošenj za mednarodno zaščito. V času številnih omejitev zaradi širjenja novega koronavirusa se je po podatkih Dnevnika zelo napolnil ljubljanski azilni dom. Enajstega maja naj bi bilo tako v domu, ki lahko sprejme 203 osebe, nastanjenih 266 vlagateljev prošnje za azil.

"V primeru, da je oseb več, kot je kapaciteta, se organiziramo tako, da določene skupne prostore preuredimo v nastanitvene prostore. Določene osebe (družine) smo tudi preselili na drugo lokacijo, v izpostavo azilnega doma v Logatcu," so ukrepe v minulem mesecu opisali za STA.

Po podatkih ministrstva so letos, od začetka januarja in do konca aprila, sicer prejeli 563 prošenj za azil. Po podatkih, objavljenih na spletni strani vlade, jih je bilo od tega 13 vloženih aprila. Med januarjem in aprilom lani so medtem zabeležili 1.111 prošenj za azil, so še sporočili z ministrstva.