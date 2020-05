Z epidemijo se zmanjšuje tudi število nezakonitih prehodov meje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se je letošnje leto na področju nezakonitih prehodov državne meje začelo z višjimi številkami kot v preteklih dveh letih, je v marcu in aprilu upadlo pod lansko krivuljo. Tako so policisti v prvih štirih mesecih letošnjega leta obravnavali 2.394 nezakonitih prehodov meje, kar je 718 manj kot v istem obdobju lani.

V poročilu policija pojasnjuje, da upad števila ilegalnih prehodov meje sovpada z epidemijo bolezni covid-19.

"Letošnji januar se je začel z večjim številom kot lani. V nadaljevanju se število ni začelo povečevati, kot je bilo sprva mogoče pričakovati. Na število so vplivali tudi razmere in ukrepi zaradi pandemije bolezni covid-19," so zapisali v poročilu.

Upadlo tudi število prošenj za mednarodno zaščito

Najpogosteje so bili pri nezakonitih prestopih meje obravnavani državljani Pakistana, ti pomenijo več kot četrtino vseh. Ob njih se najpogosteje pojavljajo še državljani Maroka in Afganistana.

Prav tako je v primerjavi z letom 2019 upadlo število prošenj za mednarodno zaščito. Lani so v prvih štirih mesecih obravnavali 1.268 namer, letos pa le 823 oziroma 35 odstotkov manj.

Policija v svojem poročilu opaža drugačno strukturo nezakonitih migrantov po državljanstvih. Na eni strani se je močno zmanjšalo število Alžircev, na drugi strani pa se je povečalo število Maročanov in Afganistancev.