Rusi so bili prepozni: prepreke niso preprečile širjenja goriva po reki #video

Prepreke, ki so jih Rusi namestili za zajezitev širjenja razlitega goriva iz bližnje termoelektrarne, niso bile učinkovite. Ruske oblasti so v eni od sibirskih rek opazile ogromno koncentracijo onesnaženja. Ocenjujejo, da so prepreke bodisi neučinkovite bodisi so jih namestili prepozno.

Namestnica ministra za okolje v regiji Krasnojarsk Julija Gumenjuk je opozorila, da so za preprekami odkrili velike količine nafte. Mogoče je, da so prepreke neučinkovite ali pa so jih namestili prepozno, ko se je dizel že razlil čez območje, kjer so nato namestili prepreke, je dodala, poroča STA.

Rusko ministrstvo za izredne razmere je v petek sicer sporočilo, da se je širjenje dizla končalo. Gumenjukova je v ponedeljek sporočila, da so strokovnjaki za varovanje okolja odkrili koncentracije naftnih proizvodov, ki so od 80- do 116-krat višje od sprejemljivih vrednosti.

Višje koncentracije so med drugim zaznali v jezeru Pjasino, ki je vir za polotok Tajmir pomembne reke Pjasine.

Putin razglasil izredne razmere

V zemljo in reko pri elektrarni je 29. maja izteklo več kot 21 tisoč kubičnih metrov goriva. To se je zgodilo, ker se je v termoelektrarni v mestu Norilsk začela potapljati podporna struktura rezervoarja. Podporni stebri namreč stojijo na permafrostu, ki pa se zaradi nadpovprečno visokih temperatur tali, so navedli v podjetju Norilsk Nickel, katerega hčerinsko podjetje NTEK je lastnik elektrarne, poroča STA.

Ruski predsednik Vladimir Putin je prejšnji teden zaradi nesreče razglasil izredne razmere. Uvedli so tudi preiskavo incidenta.