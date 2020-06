Velika okoljska katastrofa: odstranili zgolj majhen delež razlitega goriva

V zemljo in reko pri elektrarni se je 29. maja izteklo več kot 21 tisoč kubičnih metrov goriva. Do tega je prišlo, ker se je v termoelektrarni v mestu Norilsk začela potapljati podporna struktura rezervoarja. Podporni stebri namreč stojijo na permafrostu, ki se zaradi nadpovprečno visokih temperatur tali, so navedli v podjetju Norilsk Nickel, katerega hčerinska družba NTEK je lastnik elektrarne.

Do zdaj so odstranili okoli 1.700 kubičnih metrov razlitega goriva

"V zadnjem dnevu smo zbrali 853 kubičnih metrov mešanice goriva in vode, enako kot v preteklih dneh," je novinarjem danes povedal namestnik ruskega ministra za izredne razmere Aleksander Čuprijan. V akciji med drugim sodeluje enota pomorskih reševalnih služb iz Murmanska, ki je v preteklosti sodelovala že pri več kot 50 intervencijah ob razlitjih nafte po vsem svetu.

Russian president Vladimir Putin has declared a state of emergency in the Arctic Circle north of Russia, after 20,000 tonnes of oil spilled into the Ambarnaya River from a nickel production industrial plant pic.twitter.com/bodD3c6yvS — BFM News (@NewsBFM) June 5, 2020

Najhuje je zaradi razlitja prizadeta reka Ambarnaja, ki se izteka v jezero Pjazino. To je izvir istoimenske reke, ki je življenjskega pomena za celoten polotok Tajmir. Intervencijske službe so na reki postavile več preprek, da bi preprečili nadaljnje širjenje onesnaženja po njej. Onesnaženo zemljino so prepeljali na začasno deponijo, poroča STA.

The damage caused by the 'ecological catastrophe' could take decades to recover from — LADbible (@ladbible) June 4, 2020

ZDA ponudile pomoč Rusiji

Pomoč pri zajezitvi krize so Rusiji ponudile ZDA. "Zelo mi je žal za razlitje v Norilsku v Rusiji. Kljub našim razhajanjem so ZDA pripravljene pomagati Rusiji pri soočanju s to okoljsko nesrečo in nuditi tehnično strokovno pomoč," je v soboto na Twitterju zapisal ameriški državni sekretar Mike Pompeo.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi omenjenega razlitja goriva v sredo razglasil izredne razmere. Foto: Reuters

Razlitje je zajelo 180 tisoč kvadratnih metrov veliko območje. Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo razglasil izredne razmere, da bi lahko vpoklicali več pripadnikov služb za soočanje izrednimi dogodki, ki bi pomagali pri čiščenju razlitega goriva. Okoljski strokovnjaki ocenjujejo, da bo narava potrebovala več let, da si bo opomogla od nesreče.

Ruski preiskovalni odbor je zaradi domnevnega kršenja pravil glede onesnaževanja okolja in varnostnih ukrepov sprožil tri preiskave. Do zdaj so v okviru preiskave za enega zaposlenega v NTEK odredili enomesečni pripor, poroča STA.