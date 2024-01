Izrael se je na obtožbe odzval z zgroženostjo in jih zavrnil. Tožbo Južne Afrike so kot neutemeljeno zavrnile tudi ZDA. Večina zahodnih držav sicer do zdaj ni oblikovala jasnega stališča.

Izrael se je na obtožbe odzval z zgroženostjo in jih zavrnil. Tožbo Južne Afrike so kot neutemeljeno zavrnile tudi ZDA. Večina zahodnih držav sicer do zdaj ni oblikovala jasnega stališča. Foto: Shutterstock

Poudarki dneva:



7.45 Poziv k ohranjanju pritiska za končanje vojne v Gazi

7.25 Na ICJ se začenja obravnava tožbe Južne Afrike proti Izraelu

7.45 Poziv k ohranjanju pritiska za končanje vojne v Gazi

Jordanski kralj Abdulah II., egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi in palestinski predsednik Mahmud Abas so v sredo na srečanju v jordanski Akabi pozvali k ohranjanju pritiska za sklenitev dogovora o končanju vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas ter zaščiti palestinskih civilistov.

Voditelji so na vrhu v jordanskem obmorskem mestu razpravljali o tri mesece trajajoči vojni. Foto: Reuters

Iz jordanske kraljeve palače so sporočili, da so na srečanju potrdili potrebo po ohranitvi pritiska, da se konča vojna v Gazi in zaščiti neoborožene civiliste. Izpostavili so še pomen zagotovitve trajne in zadostne dostave humanitarne pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trojica je v skupni izjavi posvarila pred poskusi okupacije določenih delov Gaze in izpostavila, da je treba prebivalcem enklave omogočiti vrnitev na njihove domove. Ob tem so znova potrdili, da nikakor ne podpirajo morebitnih izraelskih načrtov za prisilno preseljevanje Palestincev. K javni zavrnitvi teh načrtov so pozvali tudi mednarodno skupnost.

Nekaj izraelskih ministrov je v zadnjih tednih pozvalo k preselitvi Palestincev iz Gaze na druga območja. Zaenkrat ni nobenih potrdil, da je to tudi del uradne politike Izraela. Navedbe o načrtih za preselitev Palestincev je nedavno zavrnil tudi izraelski predsednik Jicak Hercog.

Trije arabski voditelji so se v sredo tudi strinjali, da se bodo še naprej usklajevali z arabskimi državami in drugimi akterji, da bi dosegli mirovni dogovor, ki bo temeljil na rešitvi dveh držav.

7.25 Na ICJ se začenja obravnava tožbe Južne Afrike proti Izraelu

Južna Afrika v tožbi, ki jo je vložila konec decembra, Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi. V tožbi je Pretoria med drugim navedla, da Izrael deluje z namenom uničenja Palestincev v Gazi kot dela širše palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine.

V palači miru v Haagu bo danes svoje argumente predstavila Južna Afrika, v petek pa Izrael, ki očitke v celoti zavrača. Foto: Reuters

Javno zaslišanje bo potekalo o zahtevi Južne Afrike za uvedbo začasnih ukrepov, ki jih lahko sprejme sodišče. Med drugim je Južna Afrika sodišče pozvala, naj odredi ustavitev izraelske ofenzive v Gazi, sprejetje ukrepov za preprečitev genocida nad Palestinci, ustavitev prisilnega razseljevanja prebivalcev Gaze ter zagotavljanje dostopa do humanitarne pomoči.

Slovenija na tožbo gleda z velikim zanimanjem, je v ponedeljek na Radiu Slovenija dejal vodja slovenske misije v Varnostnem svetu ZN Samuel Žbogar. Tožbo je označil za pomembno, več pa bo Slovenija povedala po prvi obravnavi pred Meddržavnim sodiščem. Gibanje za pravice Palestincev je Slovenijo pozvalo, naj se pridruži tožbi, v pismu zunanji ministrici Tanji Fajon so k temu pozvali številni slovenski kulturniki.