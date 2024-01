Mini teater tarča groženj zaradi predvajanja filma o napadu Hamasa na Izrael

Ljubljansko gledališče Mini teater, kjer bo izraelsko veleposlaništvo po napovedih danes predvajalo film o napadu palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, je tarča groženj, tudi nasilnih, in pozivov k bojkotu, je sporočil direktor gledališča Robert Waltl. Projekcijo so kasneje odpovedali, pri tem pa navedli tehnične težave.

Kot je pojasnil v današnjem sporočilu za javnost, so dvorano Mini teatra oddali za zaprto projekcijo, namenjeno novinarjem in predstavnikom diplomatskega zbora. Predvajanje filma o Hamasovem napadu je sicer predvideno tudi v državnem zboru za poslance.

"Gledališče Mini teater ni oblikovalo vsebine filma, oddali pa smo prostor. Ne želimo, kot nam mnogi pripisujejo, da se naše umetniške, kulturne in skupnostne aktivnosti enačijo z izraelsko politiko, ki je trenutno takšna, da ne dovoljuje kompromisov in premislekov o nastali situaciji," je še poudaril Waltl.

Mini teater po njegovih besedah blatijo, zahtevajo prepoved delovanja in pozivajo k bojkotu tudi ljudje, ki gledališče dobro poznajo in so z njim sodelovali.

Ob tem je Waltl, slovenski Jud in ustanovitelj Liberalne judovske skupnosti Slovenije, ponovil svoje in stališče gledališča glede konflikta med Izraelom in Hamasom na območju Gaze. V njem med drugim poudarja, da je mirovna pobuda edini način, ki lahko pripelje do konca vojne. Hamas in palestinsko vodstvo poziva k izpustitvi vseh talcev, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra, in prenehanju uporabe civilistov za živi ščit, Izrael pa ne bi smel ogrožati življenj palestinskih civilistov. Izrael bi tudi moral obljubiti priznanje države Palestine, Palestinci bi morali priznati Izrael, mednarodno skupnost pa Waltl prosi, naj začne sestavljati nov Marshallov načrt za Bližnji vzhod.

"Danes se soočam z besom, ker bodo v naši dvorani predvajali film o tragediji civilistov 7. oktobra," je v današnjem sporočilu zapisal Waltl. Kdor to tragedijo zanika, po njegovem mnenju ne pomaga Palestincem, "samo svoj moralni kompas usmerja v divjaštvo".

"Najbolj nevaren je črno-beli svet. Danes, s pozivi k bojkotu, smo padli v črnino," je sklenil Waltl.

Greifova: Počutim se popolnoma nemočno, obupano in jezno

Posebej ostro so se na projekcijo filma odzvali v Levici, tako vodja poslanske skupine Matej T. Vatovec kot poslanka Tatjana Greif, ki je protestno izstopila iz parlamentarne skupine prijateljstva z Izraelom. "Kot posameznica in kot nosilka politične funkcije se počutim popolnoma nemočno, obupano in jezno ob masakru v Gazi pred očmi celega sveta, ki ne stori ničesar," je zapisala v izjavi.

Ob tem je izpostavila katastrofalne razmere, ki so jim podvrženi civilisti v enklavi, in obsodila militantno držo Izraela, ki po njenih besedah napoveduje še hujše napade in popolno uničenje Palestincev.

"V prijateljstvu z državo, ki izvaja genocid, maščevanje nad civilisti v ujetništvu enklave, ki izvaja etnično čiščenje palestinskih ozemelj, ne morem biti in ga z globokim prezirom zavračam," je še zapisala.

Na zagovor bi poklicali veleposlanika

Vatovec je v luči vabila na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) in zunanjo ministrico Tanjo Fajon naslovil dopis s predlogom, da na zagovor pokličejo izraelskega veleposlanika in obsodijo tovrstne poskuse "propagandne kampanje" in "vmešavanja tuje države v demokratične procese v Sloveniji".

"To, da takšno vabilo prihaja po tem, ko je Slovenija jasno zavzela stališče miru in obsodila izraelske kršitve mednarodnega humanitarnega in vojnega prava zaradi genocida, ki trenutno poteka nad Palestinci, in desetletja trajajočega apartheida, ni presenetljivo," meni Vatovec.

Nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek, ki je prav tako članica skupine prijateljstva z Izraelom, pa je v izjavi za medije izrazila "zelo negativno presenečenje nad dejanji izraelskega veleposlanika", ki po njeni oceni poskuša izkoristiti skupino prijateljstva za to, da bi s čustvenim izsiljevanjem poskušal poslancem prikazati posnetek napada Hamasa na znani koncert. Pri tem je ta napad označila kot vrednega vsega obsojanja. Menila je še, da želita s tem "na nek način veleposlanik in s tem država Izrael opravičiti svoje dejanje nad palestinskim prebivalstvom, ki ga ni mogoče drugače oceniti, kot da gre za genocid".

V izjavi v državnem zboru je še izrazila pričakovanje, da bodo vlada, premier in zunanja ministrica v uradnih izjavah jasno povedali, da se nad palestinskimi prebivalci v Gazi izvaja genocid in da ga obsodijo. Menila je tudi, da bi morala Slovenija v imenu humanosti in človečnosti začeti priznavanje Palestine kot države.