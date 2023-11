Vandali poškodovali judovski kulturni center

Na vrata Judovskega kulturnega centra Ljubljana so neznanci z razpršilom narisali svastiko in Davidovo zvezdo. "Niti v najhujši nočni mori si nismo predstavljali, da bomo v enem najbolj miroljubnih evropskih mest kdaj videli sveže narisano svastiko. Še posebej v takšnem kontekstu. Še posebej v kraju, kot je ta," je odkritje na družbenem omrežju komentiral predsednik judovske skupnosti Robert Baruh Waltl.

Mislili smo, da se to ne bo nikoli več ponovilo, a smo pravkar dobili zelo pomemben dokaz, da se to ponovno dogaja, je dodal Baruh Waltl.

V Judovskem kulturnem centru Ljubljana so med drugim slovenski muzej holokavsta, judovski muzej in sinagoga. V njem trenutno gostuje razstava o družini Ane Frank, v polnem teku je tudi vsakoletni festival Hiša strpnosti.

Sovražni grafit so obsodili tudi v Inštitutu 8. marec. "Enačenje verskih skupnosti z ravnanji zločinskega režima je nedopustno in sporno. Nesprejemljivi so tudi tovrstni zapisi na vratih Judovskega kulturnega centra Ljubljana," so sporočili.

Kot je napisal Waltl, gre za "napad na vse nas, ki živimo v blaginji svobodnega sveta. Naše čudovito mesto in država ne smeta nikoli več doživeti strašljive izkušnje, ki so jo pred 75 leti našim državljanom povzročili nacisti. Nacisti in fašisti so umorili več kot 90 tisoč slovenskih državljanov, med njimi je bilo skoraj 600 Judov. Skupaj se moramo upreti sovraštvu in fanatizmu v naši lepi državi. To ni Bližnji vzhod – Izrael in Palestina. To je naša država. To je Slovenija."

Hkrati je še povabil vse, ki želijo izraziti svojo podporo in se boriti proti nenadnemu porastu antisemitizma, da se jim pridružijo in se udeležijo Festivala strpnosti.

Po poročanju portala 24ur so policisti opravili ogled in preiskujejo sum kaznivega dejanja z elementi spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja, o vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Kot so še pojasnili, do zdaj na območju Policijske uprave Ljubljana niso zaznali podobnih dejanj.