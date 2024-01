Blinken nadaljuje turneje po Bližnjem vzhodu za umiritev razmer #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blinken je od izbruha vojne v Gazi izvedel že štiri turneje po Bližnjem vzhodu. Na tokratni je pred Savdsko Arabijo obiskal Turčijo, Grčijo, Jordanijo, Katar in Združene arabske emirate.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek v okviru regionalne turneje za zmanjšanje napetosti na Bližnjem vzhodu ob obisku v Savdski Arabiji dejal, da obstaja jasen interes za normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

9.00 Blinken v Savdski Arabiji o normalizaciji odnosov z Izraelom in prihodnosti Gaze

Preden je v ponedeljek zvečer odpotoval v Izrael, je Blinken dejal, da so se vsi voditelji prvih šestih držav, s katerimi se je srečal v okviru svojega diplomatskega maratona, strinjali, da bodo skupaj z ZDA prispevali k obnovi in dolgoročni stabilizaciji območja Gaze.

Blinken se je v zgodovinskem mestu Al Ula na severozahodu Savdske Arabije srečal s kronskim princem Mohamedom bin Salmanom.

Savdska Arabija je pogajanja o morebitni normalizaciji odnosov z Izraelom prekinila teden dni po začetku vojne med Izraelom in Hamasom, ki jo je sprožil napad palestinskega islamističnega gibanja na Izrael 7. oktobra lani.

Savdska Arabija ni podpisala Abrahamovih sporazumov iz leta 2020, po katerih so z Izraelom normalizirali odnose Bahrajn, Združeni arabski emirati in Maroko.

Izjavil je, da med voditelji omenjenih držav obstaja široko soglasje, zlasti o tem, da morajo Izraelci živeti v miru in varnosti, da morata biti okupirani Zahodni breg in območje Gaze združena pod palestinsko upravo ter da je treba ustanoviti neodvisno palestinsko državo.

"Dogovorili smo se, da bomo sodelovali in usklajevali svoja prizadevanja za stabilizacijo in obnovo Gaze, določili politično smer za Palestince ter si prizadevali za dolgoročne mir, varnost in stabilnost," je dejal.

"Voditelji so pripravljeni sprejeti potrebne zaveze in težke odločitve za uresničitev vseh teh ciljev in te vizije za regijo," je dodal Blinken po navedbah dpa.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller pa je sporočil, da sta Blinken in kronski princ govorila o prizadevanjih za zmanjšanje napetosti v regiji, kar zajema tudi napade hutijev na ladje v Rdečem morju.

Govorila sta o pomenu strateškega partnerstva med državama, Blinken pa je poudaril pomen izgradnje varnejše, cvetoče in povezane regije tudi z ustanovitvijo neodvisne palestinske države, je dodal Miller.