Izletniški avtobusi plačajo v Malinski na Krku (skoraj) toliko kot v Monaku

Občina Malinska na Krku je z odlokom povečala vstopno takso za turistične avtobuse na več kot 130 evrov na dan, Crikvenica, Selce, Jadranovo in Dramalj pa so med 15. junijem in 15. septembrom povsem prepovedali turistične avtobuse v mestnih središčih.

Nič nenavadnega (več) niso vstopne takse, ki jih mesta po Evropi uvajajo za turistične avtobuse s kratkotrajnimi obiskovalci.

V Italiji skorajda ni več turistično zanimivega mesta, ki teh nadomestil ne bi zaračunaval (pogovorno se jim reče CheckPoint po lokaciji, kjer ta nadomestila pobirajo), zneski pa so največkrat odvisni od ekološkega razreda avtobusa, števila sedežev v avtobusu, ali gre za navadne ali šolske skupine, ali je visoka sezona ali ne ter ali ima skupina v mestu rezervirano kosilo, večerjo ali spanje.

V večini primerov vsebuje to nadomestilo tudi parkirnino, a ne vedno.

Firence absolutni rekorder

Rekorderja po višini teh nadomestil sta gotovo Firence in Benetke. V Firencah je tako za starejše avtobuse z ekološkim razredom Euro 3 ali manj (teh v Sloveniji praktično ni več) dnevno nadomestilo lahko tudi 455 evrov.

Absolutni rekorder po višini dnevnega nadomestila za turistične avtobuse so italijanske Firence. Foto: Pixabay

Za avtobuse z razredom Euro 5 znaša 350 evrov oziroma za najbolj ekološko učinkoviti razred Euro 6 še vedno visokih 300 evrov. V najboljšem primeru polnega avtobusa je to še vedno okrog šest evrov po potniku.

V Benetkah so ta nadomestila le malenkost nižja, v ostalih turističnih mestih po Italiji pa se gibljejo nekje med 50 in 150 evri.

S 300 na kar tisoč kun na dan

Tudi na Hrvaškem se vedno pogosteje pojavljajo takšna nadomestila. Celo v manjših mestih, kot je Malinska na otoku Krku, kjer so znesek pred kratkim drastično povečali – s 300 kun (slabih 41 evrov) na kar tisoč kun (slabih 136 evrov) na dan. Nadomestilo plačajo izletniki, ne pa tudi avtobusi, ki pripeljejo, kot jim nekateri rečejo, "prave turiste" v tamkajšnje hotele.

To je skoraj toliko kot v kneževini Monako, kjer je najvišje dnevno nadomestilo za avtobus 160 evrov – a to nadomestilo v času svoje veljavnosti dodatno vključuje poljubno uporabo vseh garaž na območju kneževine, kjer je zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za avtobuse.

Upokojenci: ne bomo mogli več na morje niti za en dan

Nad znatno podražitvijo nadomestila za turistične avtobuse v Malinski so, kot poroča reški časnik Novi list, najbolj ogorčeni hrvaški upokojenci.

"Upokojenci, obsojeni na revščino, kajti mnogi imajo samo (preračunano) 250 evrov pokojnine, morda ne bomo več mogli na izlet na morje niti za en dan, ker nam to znatno podraži ceno," so povedali predstavniki hrvaškega združenja in sindikata upokojencev reškim kolegom.

Župan Malinske: veliko izletnikov je ustvarjalo prometni kaos

Prvi mož Občine Malinska-Dubašnica Robert Anton Kraljić zagovarja, da je nadomestilo nujno, saj je poplava turističnih avtobusov ustvarjala prometni kaos, še poroča Novi list. Potožil je še, da so "zvesti gostje začeli odpovedovati rezervacije, ker zaradi mnogih izletnikov, ki niti ne plačujejo turistične takse, niso imeli kam postaviti svoje brisače".

Kraljić je še povedal, da so v Občini Malinska-Dubašnica še druga mesta z lepimi plažami, a da kljub temu vsi izletniški avtobusi prihajajo samo v Malinsko.

Crikvenica turističnim avtobusom zaprla mestno središče

Vinjete za avtobuse z enodnevnimi izletniki so lani uvedli tudi v Crikvenici, kar je prav tako povzročilo nezadovoljstvo med upokojenci.

Z urada pravobranilstva pa so na njihove očitke o diskriminaciji odgovorili, da podrobna analiza ni pokazala elementov diskriminacije do njih.

Letos pa so jih še bolj "razveselili" z občinskim odlokom, ki določa, da od 15. junija do 15. septembra turistični avtobusi z izletniki nimajo več dostopa v središča mest Crikvenica, Selce, Jadranovo in Dramalj.