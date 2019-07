"Ni julijske luknje, prejšnja leta smo imeli presežek gostov" #video

"Res je, v Bolu je 120 gostov manj kot lani, ampak ni to nobena julijska luknja," je po poročanju hrvaških medijev index.hr in 24 sata povedal Marinković v oddaji hrvaškega radia.

Meni, da je v prejšnjih treh letih Hrvaška imela "presežek gostov" zaradi "motenj na emitivnih trgih Hrvaški konkurenčnih turističnih destinacij, kot so Turčija, Grčija in Egipt". Gosti, ki so se takrat preselili na Hrvaško, Italijo in Španijo "so zdaj odšli oziroma del njih se ni vrnil."

Hotelom se skoraj ne pozna, zasebniki

Kot so poročali hrvaški mediji, je v prvih 12 dneh letošnjega julija v sistemu za prijavo gostov eVisitor zabeleženo nekaj več kot 94 tisoč gostov in nekaj več kot 501 tisoč nočitev manj kot v enakem lanskem obdobju. Številke so manjše v vseh hrvaških županijah, največji primanjkljaj pa je pri gostih iz Češke, Poljske in Nemčije.

Ta padec je sicer zelo neenakomeren – hoteli ga komaj zaznavajo, pri zasebnih ponudnikih pa je zato toliko večji in pri njih že sproža preplahe.