Kolona vozil proti Bohinju: občina ob jezeru ne želi pločevine #foto #video

Kolone vozil, kot smo ji bili priča preteklo nedeljo popoldne po kratkem deževju in "pobegu" dnevnih izletnikov iz Bohinja (oglejte si jo v zgornjem videu), bi občina rada v prihodnje preprečila. Ključen ukrep so parkirišča pred Ribčevim Lazom, s katerih se lahko z javnim prevozom zapeljete do jezera ali priljubljenih pohodniških izhodišč. Vse z namenom, da pot ob jezeru razbremenijo prometnih zamaškov.

S treh strani zaprta bohinjska dolina ima v visoki turistični sezoni težave s prometnimi zamaški. Občinska analiza podatkov števnika prometa v Ribčevem Lazu (prva vas, ko se pripeljete do jezera) za leto 2016 je navrgla dva zgovorna podatka:

1. Najbolj obremenjeni meseci so julij, avgust in september, ko gre prek te točke 45 odstotkov letnega prometa (478.984 vozil od skupno 1.065.286 vozil). V le treh mesecih torej skoraj polovica celoletnega prometa.

2. Povprečni dnevni promet za vse leto skozi Ribčev Laz se je med letoma 2010 in 2016 povečal za 160 avtomobilov na dan (z 2.750 na 2.910). Analiza pa kaže, da so se poletni vrhovi v primerjavi z vsem letom zvišali: če je v poletju leta 2010 povprečni dnevni promet v visoki sezoni znašal 160 odstotkov celoletnega povprečja, se je šest let pozneje ta delež zvišal na 180 odstotkov. Bohinjska občina predvideva, da je rast posledica večjega števila dnevnih obiskovalcev.

Drugi števnik prometa v Srednji vasi, prek katere vodi pot pod pokljuško planoto do jezera, letno našteje 400 tisoč vozil. Skupaj s števnikom v Ribčevem Lazu torej skoraj poldrugi milijon vozil.

Občina na podlagi podatkov števnikov prometa ocenjuje, da dolino letno prevozi okrog 320 tisoč avtomobilov dnevnih izletnikov, glavnina v visoki sezoni. Končno število vozil pa vključuje še vozila gostov, ki v Bohinju tudi prespijo (lani so nastanitveni obrati v vsej občini našteli 250 tisoč prihodov turistov), ter seveda migracije domačinov.

Občina je letos vzpostavila novo spletno stran promet.bohinj.si z informacijami o prometu.

Na parkirišču v Ribčevem Lazu, nekoliko stran od jezera, lahko parkirate za sedem evrov na dan, občina pa ponuja brezplačen prevoz do jezera. Foto: Andreja Lončar

Do Bistrice z avtomobilom, naprej z avtobusom

Da bi obrnila trend, je občina lani pripravila Akcijski načrt urejanja prometa v Bohinju in Mobilnostni načrt 2018, v pripravi je tudi celostna prometna strategija. V teh dokumentih naj bi oblikovali sistem, kako avtomobile ustaviti pred prihodom do jezera. Prve ukrepe so sprejeli že lani, letos so jih nadgradili, pravijo na občini, ki jo od lani vodi Jože Sodja.

"Del dolgoročne strategije umirjanja prometa ob Bohinjskem jezeru je zmanjševanje parkirnih mest ob jezeru vzporedno s širitvijo alternativne ponudbe bolj oddaljenih parkirišč, povezanih z brezplačnimi organiziranimi prevozi."

Do zdaj so uvedli naslednje ukrepe.



- Oddaljena parkirišča. Na parkirišču Kobla v Bohinjski Bistrici lahko parkirate brezplačno, pri kampu Danica za dva evra na dan (lani je bilo brezplačno). V bližini jezera sta parkirišče nasproti Kristala v Ribčevem Lazu (sedem evrov na dan) in parkirišče Labora, od koder imate do obale le nekaj minut hoje (15 evrov na dan, lani je stalo 10 evrov).

- Dražja parkirišča ob jezeru. Na parkiriščih neposredno ob obali Bohinjskega jezera so parkirnino dvignili na 3 evre na uro.

- Brezplačen javni prevoz. Uredili so pet linij brezplačnega organiziranega prevoza, tako imenovanih shuttle prevozov, od parkirišč do najbolj obiskanih ali prometno slabše povezanih točk (Bohinjsko jezero, planina Blato in Soriška planina). Brezplačen avtobus "hop-on hop-off" trikrat na dan povezuje tudi železniško postajo v Bohinjski Bistrici ter vasi spodnje in zgornje Bohinjske doline do Rudnega polja (za informacijo: na avtobusih so urejeni tudi nosilci za prevoz koles).

Občina je letos organizirala pet linij brezplačnega organiziranega prevoza, tako imenovanih shuttle prevozov, od parkirišč do najbolj obiskanih ali prometno slabše povezanih točk (Bohinjsko jezero, planina Blato in Soriška planina). Foto: Andreja Lončar

Še vedno želijo z avtom povsem do jezera

Kljub zastoju, ki smo mu bili priča v nedeljo (omenimo, da je bil ta kratkotrajen in je bila kmalu cesta v Ribčevem Lazu normalno pretočna), na občini ugotavljajo, da nova ureditev učinkuje.

"Uporaba parkirišč v Bohinjski Bistrici z brezplačnim organiziranim prevozom se povečuje, kar vpliva tudi na številčnost vozil na cesti do Ribčevega Laza, torej na poti proti jezeru. V prvi polovici julija je bilo samo iz Bohinjske Bistrice, torej od parkirišča Kobla in parkirišča pri kampu Danica do jezera in nazaj, prepeljanih 2.399 potnikov."

Ukrepe pa bodo vseeno nadaljevali. "Kljub alternativam je še vedno veliko obiskovalcev, ki si želijo z avtomobilom priti čisto do obale Bohinjskega jezera, česar zmogljivost parkirišč ne omogoča, parkiranje v naravnem okolju pa je znotraj Triglavskega narodnega parka prepovedano." Dodajajo, da je po spodnji bohinjski dolini letos nekoliko povečan promet tudi zaradi del na cesti (na primer v Stari Fužini).

Na občini menijo, da je po Spodnji Bohinjski dolini letos nekoliko povečan promet zaradi delovnih zapor. Trenutno izvajajo dela v Stari Fužini, zato lahko od Ribčevega Laza pridete le do Stare Fužine, ne pa tudi naprej do Srednje vasi ali Studorja. Foto: Andreja Lončar

Kaj pa, če bi cesto kar zaprli?

Dolgoročno pa bi lahko občina razmišljala tudi o zapori ceste ob jezeru za dnevne obiskovalce. Da o tem razmišljajo, kaže letošnja testna zapora, ki so jo izvedli na prvo julijsko soboto. Na občini so zadovoljni z učinkom. Z brezplačnimi organiziranimi prevozi se je na ta dan do jezera pripeljalo okoli 2.500 potnikov, še tisoč jih je uporabilo brezplačen prevoz z ladjo, njihov odziv je bil je bil "izredno pozitiven", pravijo.

"Namesto kolon vozil je bila pot prosta za pohodnike, kolesarje in brezplačni organizirani javni promet, ki je bil polno uporabljen."

A letos ne načrtujejo nobene zapore več. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da bi v prihodnje povsem ukinili promet po cesti ob jezeru, pa niso odgovorili. Dejali so le, da konkretne ukrepe še pripravljajo.

Maja objavljen osnutek prometne strategije med drugim omenja novo P+R parkirišče pri pokopališču v Bohinjski Bistrici, ki naj bi ga zgradili do leta 2023, pa tudi možnost izgradnje garažne hiše. Strategija omenja več možnih lokacij naložbo pod Koblo ocenjujejo na sedem milijonov evrov. Občina cilja na zmanjšanje parkirnih mest ob jezeru za petino do leta 2023. A poudarimo, da gre zgolj za osnutek ter nabor možnih ukrepov, ki ne bodo nujno izvedeni.

Na občini ne povedo, ali razmišljajo o popolni zapori ceste ob jezeru za dnevne obiskovalce. Napovedujejo pa dodatne ukrepe za umirjanje prometa. Foto: Andreja Lončar