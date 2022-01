Iz Dubaja na Hrvaško pretihotapili 90 ton cigaret

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cigarete, ki so ušle carinskemu nadzoru, naj bi iz hrvaškega pristanišča Ploče odpeljali do Zagreba, od tam pa v Slovenijo, na Madžarsko, Poljsko in v druge države Evropske unije. Foto: Twitter

Hrvaška policija je razbila kriminalno združbo, ki je nameravala iz Združenih arabskih emiratov pretihotapiti skoraj 5,8 milijona škatlic cigaret, so sporočili s hrvaškega ministrstva za notranje zadeve. Od načrtovanih 90 ton cigaret naj bi jih v ladijskih zabojnikih doslej pretihotapili 35 ton, na podoben način pa so nameravali tihotapiti tudi kokain.

Kriminalna združba, ki jo je po domnevah hrvaške policije vodil 41-letni državljan Hrvaške, je iz Dubaja na Hrvaško v sedmih ladijskih zabojnikih želela pretihotapiti najmanj 90 ton oziroma 5.798.400 zavojčkov cigaret. Cigarete, ki so ušle carinskemu nadzoru, naj bi iz hrvaškega pristanišča Ploče odpeljali do Zagreba, od tam pa v Slovenijo, na Madžarsko, Poljsko in v druge države Evropske unije.

Cigarete so na Hrvaškem prodajali po minimalni ceni

Hrvaška policija sumi, da so osumljeni doslej tako pretihotapili najmanj 35 ton oziroma 2,5 milijona zavojčkov cigaret. Te so prodajali po minimalni ceni 11,25 kune oziroma 1,49 evra za škatlico ter tako zaslužili najmanj 28,5 milijona kun, kar je približno 3,8 milijona evrov.

Nameravali so tihotapiti tudi kokain

Na podoben način so v prihodnosti nameravali tihotapiti tudi kokain, a jim je načrte skupaj z uslužbenci hrvaške carinske uprave prekrižala hrvaška policija. Glavna dva osumljenca, 41-letni vodja združbe in njegov 44-letni kolega, ki je bil odgovoren za organizacijo transporta od Dubaja prek pristanišča Ploče do končnih kupcev, sta že v priporu.