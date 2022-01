Ameriška obalna straža po nesreči čolna pri Floridi išče 38 ljudi

Ameriška obalna straža je v torek sprožila obsežno akcijo iskanja 38 ljudi, ki so se v soboto s čolnom podali na pot od Bahamov do Floride, vendar jim je razburkano morje čoln prevrnilo. Akcijo so sprožili nemudoma po rešitvi enega od potnikov s čolna približno 70 kilometrov od Fort Piercea na Floridi.

Moškega je v torek iz morja potegnil čolnar in obvestil obalno stražo, ki je sporočila, da je šlo za tihotapljenje ljudi v ZDA. Rešeni je povedal, da nihče na čolnu ni imel rešilnega jopiča. Obalna straža išče pogrešane v območju 218 kilometrov od Biminija na Bahamih do Fort Piercea.

Bahami vmesna postaja za tihotapljenje na Florido

Bahami so vmesna postaja za tihotapce ljudi s Haitija, Kube in iz Južne Amerike, ki tihotapijo ljudi na Florido. V zadnjih letih se je prevrnilo že več prepolnih čolnov in umrlo je več tisoč ljudi. Obalna straža poskuša to preprečiti z nadzorom voda okrog Haitija, Kube, Bahamov in Dominikanske republike.

V petek je obalna straža pri Bahamih vkrcala 88 Haitijcev z jadrnice, julija lani pa je ob Key Westu na Floridi rešila 13 Kubancev s prevrnjenega čolna. Devet jih ostaja pogrešanih.