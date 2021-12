Eksplodirala ribiška ladja, ki je prevažala za 15 milijonov dolarjev droge

Ameriška mornarica je objavila videoposnetek ribiške ladje v Omanskem zalivu, ki jo je posadka ob približevanje drugega plovila začela polivati z bencinom. Kmalu se je z ladje začel valiti gost dim, kasneje pa je odjeknila eksplozija.

Na pomoč je priskočila ameriška patruljna ladja USS Sirocco, katere posadka je na goreči ladji našla več kot tono in pol hašiša, okoli 500 kilogramov metamfetamina in 30 kilogramov heroina.

(1/3) U.S. Navy personnel rescued five mariners Dec. 15 after a fire caused an explosion aboard their vessel which was smuggling illicit drugs while transiting the Gulf of Oman.

