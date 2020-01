Iranci vztrajajo na ulicah, ZDA podpirajo protestnike #video

V Iranu so se tudi v ponedeljek nadaljevali protesti zaradi sestrelitve ukrajinskega potniškega letala, v katerem je preteklo sredo umrlo vseh 176 ljudi, večinoma iranskih in kanadskih državljanov. Protestniki oblasti obtožujejo prikrivanja sestrelitve in zahtevajo odstop odgovornih.

Protesti so potekali v več mestih, med drugim v Teheranu na eni od univerz, v Sanandadžu v Kurdistanu in Ispahanu. Protestniki so vzklikali slogane proti oblastem, tudi verskim, poroča STA.

Na ulicah protiizgredniška policija

K protestom so na družbenih omrežjih pozvali tudi danes, v sredo in četrtek. Teheranska policija je sporočila, da imajo navodila, da naj bodo v odzivu zadržani, na ulicah pa je bilo mogoče videti protiizgredniško policijo.

Video: protesti v Iranu so se začeli po priznanju iranskih oblasti, da so sestrelile ukrajinsko potniško letalo





ZDA stojijo ob strani protestnikom

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je Teheran po pisanju STA obtožil, da želi z vsemi sredstvi končati proteste. Zagotovil je, da ZDA stojijo ob strani protestnikom "pri njihovih pozivih k svobodi in pravici ter upravičeni jezi" na njihove voditelje.

Letalo so sestrelili, ko se je približalo vojaškemu območju

Iranske oblasti so po več dneh zanikanja v soboto priznale, da je iranska revolucionarna garda pomotoma sestrelila potniško letalo, ki je strmoglavilo le nekaj minut po vzletu s teheranskega letališča. Šlo naj bi za človeško napako, potem ko se je letalo približalo občutljivemu vojaškemu območju.

Letalo so sestrelili po tem, ko je Iran z raketami napadel vojaško oporišče ZDA in zaveznikov v Iraku. To je bil odgovor Irana na likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Odnosi med ZDA in Iranom so se po teh dohodkih še zaostrili.