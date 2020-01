Edina nosilka olimpijske kolajne zbežala iz Irana

Enaindvajsetletna Kimia Alisadeh je edina Iranka, ki je na olimpijskih igrah dobila medaljo. Leta 2016 je v Riu osvojila bronasto medaljo v taekwondoju. Kot je napisala v svoji objavi na Instagramu, so iranske oblasti njeno zmago uporabile le za propagando.

Kimia je iz Irana prebegnila v času, ko so tam izbruhnili protesti zaradi zaradi sestrelitve ukrajinskega letala, v katerem je umrlo 176 ljudi.

"Sem ena od milijonov zatiranih žensk v Iranu, s katerimi so se leta igrali. Nosila sem, kar so mi naročili, in ponovila tisto, kar so mi rekli. Vsak stavek, ki so mi ga naročili, sem ponovila. Nobena od nas ni pomembna, smo le njihovo orodje," je zapisala na Instagramu. Dodala je, da so jo, čeprav so oblasti izkoriščale njen uspeh, uradniki poniževali.