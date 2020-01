Iranski general prevzel odgovornost za sestrelitev letala: Raje bi umrl #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poveljnik letalstva Iranske revolucionarne garde je danes prevzel odgovornost za sredino sestrelitev ukrajinskega potniškega letala s 176 ljudmi na krovu. General Amirali Hadžizadeh je ponovil, da je šlo za človeško napako, saj da je častnik mislil, da je letalo manevrirna raketa in je imel za odločitev deset sekund časa.

General Amirali Hadžizadeh je v izjavi, ki jo je prenašala iranska televizija, dejal, da prevzema popolno odgovornost za tragedijo in da bi "raje umrl, kot sodeloval pri takšni nesreči", poroča STA.

Dejal je, da se je tragedija zgodila zaradi komunikacijskih težav, a dodal, da "to ni opravičilo in da tega ni mogoče oprostiti". Kot je pojasnil, je častnik, ko je opazil letalo, ki je letelo blizu baze Iranske revolucionarne garde blizu Teherana skušal stopiti v stik z nadrejenim za nasvet, a ga ni uspel vzpostaviti. Nato je imel le nekaj sekund časa, da se odloči, ali pomeni nevarnost.

"Sprejel je slabo odločitev"

Hadžizadeh je na tiskovni konferenci pred novinarji in svetom priznal svojo napako, ter dejal, da si zaželel, ko je slišal novico, da bi umrl tudi sam. "Že dolgo časa smo pirpravljeni, da umremo za ljudi. Danes predajamo svoj ugled in tukaj sem pred vami, da vam povem, kaj se je zgodilo."

Nato je razložil, da se je za sestrelitev odločil eden od častnikov pod njegovim poveljstvom, ter da je on odgovoren zanj. "Mi smo krivi," je dejal. "Lahko bi se odločil, da ne bi streljal, a je sprejel slabo odločitev," je dodal. Pojasnil je, da je izstrelil raketo kratkega dometa, ki je eksplodirala blizu letala in da to pojasnjuje dejstvo, da je letalo potem še lahko letelo.

V času sestrelitve letala so bile oborožene sile v najvišji stopnji pripravljenosti v primeru povračilnih napadov ZDA, potem ko je Iran raketiral dve bazi v Iraku, kjer je bila nameščena ameriška vojska. Še posebej so nadzirali zračni prostor nad svojimi oporišči, je dodal.

Povedal je še, da vzroka strmoglavljenja niso takoj sporočili, ker je poveljstvo moralo izvesti preiskavo in ne zato, ker bi želeli kaj prikrivati.

Letalo ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines je strmoglavilo v sredo, samo tri minute po vzletu. Na letalu so bili večinoma Iranci. Med 167 potniki je bilo 82 Irancev, 63 Kanadčanov, deset Švedov, štirje Afganistanci, trije Nemci, trije Britanci ter dva Ukrajinca. Vseh devet članov posadke je bilo Ukrajincev. Iran je sprva sporočil, da je vzrok tehnična napaka, nato pa so se začele krepiti domneve, da so ga Iranci nenamerno sestrelili.

