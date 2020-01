Protestniki v Iranu ne popuščajo, spet so šli na ulice

Protestniki so zahtevali odstop vseh odgovornih vojaških in tudi policijskih poveljnikov, piše STA.

Iran priznal, da je po pomoti sestrelil ukrajinsko letalo

Demonstracije v Teheranu so se začele že v soboto, na dan, ko je iranski predsednik Hasan Rohani po nekaj dneh zanikanja le priznal, da je ukrajinsko letalo s 176 ljudmi na krovu pomotoma sestrelila iranska protiletalska obramba.

Šlo naj bi za človeško napako, potem ko se je letalo približalo občutljivemu vojaškemu območju. Vse pa se je dogajalo le nekaj ur po tistem, ko je Iran v sredo sprožil raketni napad na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki, poroča STA.

To je bilo iransko maščevanje za ameriško likvidacijo pomembnega iranskega generala Kasema Solejmanija v Iraku. Po njegovem uboju se je na ulice iranskih mest zgrnila množica ljudi, ki so objokovali njegovo smrt in zahtevali maščevanje. V soboto pa so protestniki na protirežimskih demonstracijah med drugim trgali tudi njegove fotografije.

Sobotne demonstracije je spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je v tvitu iranske oblasti posvaril pred novim pokolom protestnikov. Pri tem naj bi imel v mislih novembrsko nasilno zatrtje protestov, v katerem je bilo po podatkih Amnesty International ubitih več kot 300 ljudi, še piše STA.