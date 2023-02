Hitrejša opustitev premoga ne bi ogrozila energetske oskrbe Nemčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Energetska oskrba Nemčije bo zadostna tudi v primeru, da bi država premog opustila že leta 2030, je pokazalo poročilo nemške zvezne agencije za omrežja. Pogoj za to je uresničevanje obstoječih načrtov za krepitev obnovljivih virov energije in razširitev energetskega omrežja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Poročilo se nanaša na obdobje med letoma 2025 in 2031. Nemška vlada namreč razmišlja, da bi opustitev premoga uresničila že do leta 2030, kar bi bilo osem let prej od prvotnih načrtov. A nekatere zvezne države temu nasprotujejo, saj se bojijo motenj v energetski oskrbi.

Tveganja so zanemarljiva

Kot je pokazalo nedavno objavljeno poročilo, so ta tveganja zanemarljiva. Vlada namreč načrtuje občutno povečanje deleža obnovljivih virov energije, predvsem vetrne in sončne. "Tudi če bi se poraba energentov še povečala – na primer zaradi hitrega povečevanja deleža električnih avtomobilov – lahko Nemčija tako v omenjenem obdobju zadosti vsem svojim energetskim potrebam," navaja poročilo.

Nemčijo je k pospešitvi prehoda na obnovljive vire energije spodbudila ruska invazija na Ukrajino, ko se je zaradi prekinitve dobav ruskih fosilnih goriv izkazalo, kako močno so od njih odvisna številna gospodarstva, tudi nemško.

Največje evropsko gospodarstvo je po prekinitvi dobave ruskega plina uporabo premoga sicer povečalo, a vlada zagotavlja, da gre za kratkoročen ukrep, namenjen preprečitvi motenj v oskrbi z energenti. Dolgoročnejši načrti po njenih zagotovilih ostajajo nespremenjeni. Med njimi je tudi 80-odstotni delež elektrike iz sonca in vetra do leta 2030.