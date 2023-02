Umrl je zadnji predsednik vlade komunistične Vzhodne Nemčije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 96. letu starosti je ponoči umrl zadnji predsednik vlade komunistične Nemške demokratične republike (NDR) Hans Modrow, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila nemška leva stranka Die Linke. Modrow je vodil NDR od novembra 1989 do aprila 1990.

Hans Modrow je bil kmalu po padcu zidu leta 1989 izvoljen za predsednika ministrskega sveta NDR, toda po prvih svobodnih volitvah je moral že po petih mesecih ponovno odstopiti. NDR je vodil od novembra 1989 do aprila 1990, po padcu Berlinskega zidu pa se je z zvezno vlado pogajal o prvih korakih k združitvi Nemčije.

S smrtjo Hansa Modrowa je "naša stranka izgubila pomembno osebnost," sta ob tem dejala vodja poslanske skupine nemške Levice (Die Linke) Dietmar Bartsch in nekdanji vodja poslanske skupine Gregor Gysi. "Miren proces vzpostavljanja nemške enotnosti je bil eden od njegovih posebnih dosežkov. To bo ostala njegova politična zapuščina," sta v nekrologu še zapisala Bartsch in Gysi.

Po ponovni združitvi Nemčije je Modrow od 1990 do 1994 sedel v nemškem Bundestagu kot poslanec stranke Demokratičnega Socializma (PDS), ki je v Nemčiji delovala od leta 1989 do leta 2007, ko se je priključila novoustanovljeni Levici (Die Linke).

V obdobju med letoma 1999 in 2004 je Modrow stranko PDS zastopal tudi v Evropskem parlamentu.

Kot socialist je nekajkrat izrazil kritične poglede na novo združeno državo. Večkrat je v intervjujih dejal, da je bila združitev Nemčije izpeljana prehitro, NDR je po njegovem propadla preveč brezpogojno in bila preveč enostransko obsojena kot "nepravična država", še poroča dpa.