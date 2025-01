Hamburg na tarči Rusije: ali mestu grozijo hude sabotaže?

Na Zahodu se vse bolj krepi prepričanje, da se Rusija pripravlja tudi na vojno z Natom. Po nekaterih izračunih, ki temeljijo na hitrosti ruskega oboroževanja, bo Rusija do leta 2029 pripravljena na napad na članice Nata. Še prej pa naj bi Rusija Evropo skušala oslabiti s t. i. hibridnimi napadi in sabotažami. Nemška vojska opozarja, da je ena od ruskih tarč tudi pomembno nemško pristanišče Hamburg.

Bliže se že tretja obletnica vojne v Ukrajini. Vsaj za zdaj ni videti, da bo vojna kmalu končana, čeprav novi stari ameriški predsednik Donald Trump napoveduje, da bo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ukazal, naj konča vojno.

Nemški zagovorniki Rusije

Vojna v Ukrajini je seveda pomembna tema tudi v Nemčiji, kjer so pred predčasnimi volitvami, ki bodo 23. februarja. Glede vojne v Ukrajini in odnosa do Putinove Rusije so nemške stranke razdeljene v dva tabora. Zlasti AfD in levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW) zagovarjata spremembo nemške politike do Ukrajine.

Sovodja AfD Tino Chrupalla je konec lanskega leta nemško vlado pozval, naj prizna zmago Rusije v ukrajinski vojni. "Rusija je zmagala v tej vojni. Realnost je dohitela tiste, ki pravijo, da želijo Ukrajini omogočiti zmago v vojni," je prepričan.

Voditeljica BSW Sahre Wagenknecht med drugim zagovarja stališče, da je konec vojaške pomoči Ukrajini pot k miru. Nemčija po njenem ne bi smela več dajati orožja Ukrajini, Putinu pa pred začetkom mirovnih pogajanj ne smejo postavljati predpogojev.

Tabor podpornikov Ukrajine

Za pomoč Ukrajini je največja opozicijska stranka CDU oziroma unija CDU/CSU. Predsednik CDU in kanclerski kandidat CDU/CSU Friedrich Merz bo po anketah novi nemški kancler. Veliki podporniki Ukrajine so tudi Zeleni nemške zunanje ministrice Annalene Baerbock, medtem ko je do zdaj vladajoča SPD Olafa Scholza proti oboroževanju Ukrajine z nemškimi manevrirnimi izstrelki taurus.

S svojim pristaniščem, železnicami, avtocestami in predorom pod reko Labo je Hamburg pomembno logistično središče, na primer v primeru napotitve enot Nata, in zato tudi možna tarča ruskih napadov in sabotaž. Na fotografiji: predor pod reko Labo. Foto: Guliverimage

Zlasti nemški vojaški strokovnjaki in visoki častniki opozarjajo, da se Rusija do zob oborožuje in bo glede na tempo proizvodnje novega orožja do leta 2029 pripravljena na napad na članice Nata.

Ruska hibridna vojna proti Nemčiji

Roderich Kiesewetter, strokovnjak za zunanjo politiko pri CDU, meni, da so ruski hibridni napadi predhodnik vojne. To vključuje vohunske dejavnosti in množične napade na tehnološke storitve, je povedal za nemški medij Welt am Sonntag.

Pred ruskimi sabotažami je pred dnevi svaril tudi nemški višji častnik v Hamburgu Kurt Leonards. Opozoril je, da Moskva izvaja hibridne akcije proti zahodnemu zavezništvu, katerih intenzivnost nenehno narašča, je dejal častnik. Spekter sega od kibernetskih napadov do političnega vpliva in vojaških groženj – in mesto Hamburg je že dolgo tarča.

V Hamburgu se pripravljajo na najhujše

Tudi hamburški župan Peter Tschentscher (SPD) je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil, da se zaradi vojne v Ukrajini in naraščajoče napetosti med Rusijo in Natom v Hamburgu pripravljajo na različne krizne scenarije.

Župan Peter Tschentscher opozarja, da je mesto Hamburg že zdaj tarča ruskih kibernetskih napadov. Foto: Guliverimage

S svojim pristaniščem, železnicami, avtocestami in predorom pod reko Labo je mesto pomembno logistično središče, na primer v primeru napotitve enot Nata, in zato tudi možna tarča napadov in sabotaž, je dejal Tschentscher.

Hamburg že tarča ruskih kibernetskih napadov

Kot pravi, so v mestu že opazni učinki ruskega hibridnega vojskovanja. "Na primer, imamo veliko kibernetskih napadov na naše pristanišče. Do zdaj smo vse zavrnili. Toda če bi se napetosti med Rusijo in Natom okrepile, domnevamo, da bodo sabotaže proti Hamburgu še hujše," še pravi hamburški župan.