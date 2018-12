Francoski premier: Noben dvig davkov ne opravičuje ogrožanja varnosti #video

Jeza na ulicah po mnenju francoskega premierja Edouarda Philippa izvira iz prepričanja o globoki nepravičnosti, ko nekdo ne more živeti dostojno s tem, kar zasluži z delom. Premier je pojasnil, da bo moratorij veljal tudi za dvige cen elektrike in plina ter napovedane ostrejše varnostne preglede prevoznih sredstev.

Francija z dvema milijardama primanjkljaja, dolg bo znašal 98,7 odstotka BDP

Finančni minister Bruno la Maire je pozneje dodal, da se bo Francija vseeno držala svojih obvez do EU v zvezi z zmanjšanjem javne porabe. Premier Philippe je danes dejal, da bodo v primeru nižanja davkov zmanjšali tudi javne izdatke. "Saj ne želimo svojim otrokom pustiti dolgov. Ti dolgovi so že omembe vredni," je dodal.

V Bruslju medtem neuradno ocenjujejo, da bo francoski proračun za prihodnje leto zaradi moratorija imel dve milijardi evrov primanjkljaja. Javni dolg Francije bo tako letos znašal 98,7 odstotka bruto domačega proizvoda, kar je precej nad evropsko mejo 60 odstotkov BDP.

Gibanje rumenih jopičev v Franciji že več tednov protestira proti visokim cenam goriva. Nekateri protesti so se sprevrgli tudi v nasilje in vandalizem. Foto: Reuters

Francoski premier je v nagovoru po valu protestov rumenih jopičev, ki so se prejšnji konec tedna spet sprevrgli v izgrede, pozval demonstrante, naj prihodnje proteste prijavijo oblastem in naj bodo shodi mirni.

Protestnikov zagotovila vlade niso prepričala

Trošarine na gorivo bi se po prvotnih načrtih zvišale prvega januarja prihodnje leto, a se je francoska vlada po srečanju s predsednikom Emmanuelom Macronom že v ponedeljek zvečer odločila za večmesečni moratorij na ta ukrep.

Moratorij je bila glavna zahteva gibanja rumenih jopičev, ki že več tednov protestirajo proti visokim cenam goriva. Protestnikov vladni načrti niso prepričali, zato nameravajo v soboto nadaljevati proteste. Tako protestniki kot nekateri opozicijski politiki so sicer že kritizirali moratorij.

"Zvišanje davkov bi morali odpraviti, ne pa samo začasno ustaviti," je menil konservativni poslanec Damien Abad. Skrajni levičar Jean-Luc Melenchon je medtem Philippa in Macrona obtožil, da želita z moratorijem le preložiti končno odločitev na čas po evropskih volitvah prihodnje leto.

V soboto se je sicer na ulicah francoskih mest zbralo več kot sto tisoč protestnikov, pri čemer so v Parizu izbruhnili izgredi in spopadi s policijo. Policija je aretirala več kot 400 protestnikov. Zaradi poškodb so morali v bolnišnicah oskrbeti več kot 160 ljudi. Protestniki poleg tega zahtevajo še zvišanje minimalne plače in ponovno uvedbo davka za posameznike z visokimi zaslužki, ki je bil ukinjen lani.